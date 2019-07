El extenso diagnóstico de la ex presidente chilena no sólo fue una sorpresa para el círculo de poder, sino también para sus aliados en la región y en el mundo. Rusia, China, Cuba, Irán y los más cercanos Uruguay y México ya no podrán escudarse en la supuesta parcialidad de los juicios que se hacían contra Maduro y sus cómplices. Incluso algunos de ellos exigían una evaluación equilibrada y alejada de preconceptos ideológicos sobre lo que ocurría en el devastado país latinoamericano.