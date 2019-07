No tuvo opción Maduro sino ratificar a Padrino para no perder el control de la FANB, que apenas si sostiene con mucha fragilidad. El común de la gente asume que Maduro no creyó aquello de que Padrino estuviera en la conspiración que llevó al 30A y por eso lo ratificó. No tienen ni idea de las veces que movió las piezas del juego para prescindir del General en Jefe hasta que se convenció que preservar el poder es más importante por ahora.