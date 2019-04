Tres años después, luego del golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó por unas horas de la presidencia, Hugo Chávez decide apretar el proceso revolucionario y tomar medidas para que nunca más le ocurra algo parecido. Se reúne en secreto con Ramón Rodríguez Chacín, que en ese momento era su ministro de Relaciones Interiores. Se ven en el Hato Corocito, en el estado Barinas, una hacienda de 1.273 hectáreas que el ex capitán de navío compró pagando 800 mil dólares en efectivo. Ahí el presidente Chávez le da instrucciones para que la cocaína de las FARC tenga paso libre y salida franca por el territorio, puertos, pistas clandestinas y aeropuertos venezolanos. De la fase de algunos embarques como pruebas piloto se pasa a expansión industrial. Demasiado expuesto, Rodríguez Chacín dejará el ministerio y pasará a otras tareas. Su sucesor en la cartera y quién instrumentará las medidas será Diosdado Cabello, otro hombre de confianza del Presidente, junto con el general Hugo Carvajal, alias "El Pollo", director de contrainteligencia militar. Involucrar a generales y almirantes a ensuciarse las manos haciéndose multimillonarios apoyando los embarques de cocaína de las FARC le servirá a Chávez para asegurar lealtades y desestructurar la institucionalidad de las fuerzas armadas, en las que ya no confía. Según informes de las Naciones Unidas, para el año 2012, el 51% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos y Europa salía de Venezuela. En septiembre del 2008 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista OFAC a Ramón Rodríguez Chacín y a Hugo Carvajal por apoyar las actividades de narcotráfico de las FARC; y no será hasta el 2018 cuando también incluyan al más precavido Diosdado Cabello.