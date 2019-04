Por su parte, el presidente interino también se refirió a la llegada de aviones rusos la última semana, que provocó un fuerte rechazo internacional. Al respecto, le quitó importancia a la colaboración militar de Vladimir Putin con Maduro: "Yo lo veo como una provocación del régimen de Maduro, simplemente para tratar de hacer ver que tiene un respaldo que no es tal porque no ha tenido ningún tipo de préstamos, no ha tenido ningún tipo de respuesta real, más allá de algunos anuncios diplomáticos".