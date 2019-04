La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ya no es capaz de garantizarle a Maduro el control de las protestas públicas ni del orden interno. Aquella Guardia Nacional que enfrentó a las llamadas guarimbas (protestas de calle, con tranca de vías y quema de cauchos), en los años 2014 y 2017, no tiene la capacidad ni la estructura para cumplir con esa tarea en el 2019; hay miles de guardias nacionales que han desertado durante los últimos dos años y la mayoría de los que quedan no quieren o no están dispuestos a enfrentar a quienes protestan por las fallas de los servicios públicos o la escasez de alimentos y medicamentos, que son los mismos problemas que enfrentan los militares y sus familias. Tampoco hay ningún funcionario o ministerio que pueda garantizar el cumplimiento del suministro en materia eléctrica, gas, agua o combustible.