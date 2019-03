Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo, ex presidente de PDVSA y uno de los impulsores de los convenios mientras sirvió a Chávez admitió a periodistas de #Petrofraude que el acuerdo energético no tenía fines sociales sino geopolíticos: "Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen", justificó Ramírez.