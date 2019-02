El ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela aparece en las investigaciones estadounidenses por tráfico de drogas. Según detalla The New York Times, evitó ser extraditado desde Aruba por esos cargos en 2014 y, además, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por haber ayudado a grupos guerrilleros colombianos a traficar cocaína.