— Entonces, ¿ el presidente Guaidó rechaza la mediación del papa Francisco en la crisis de Venezuela…?

— Yo creo que esto no es un problema de mediación, esto es un problema del que está del otro lado, que es Maduro. Él nunca ha querido dejar el poder. Entonces lo que hace es manipular y engañar. Entonces no es un problema de la mediación, no es la mediación que ha fallado, es la posición que ha tenido el dictador de utilizar esa herramienta para dividir a la oposición, para engañar a la comunidad internacional. Incluso ellos engañaron al Vaticano en el año 2016, y el Vaticano les envió una carta y les dijo que se retiraban del diálogo porque Maduro no cumplió nada de lo que prometió hacer.