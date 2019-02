Al ser consultado sobre la posición del presidente interino Juan Guaidó de no dialogar con Maduro, Nin Novoa sostuvo que "no hay negociación sin diálogo" y "la intransigencia lleva al bloqueo de los caminos de solución" aunque "el diálogo no puede ser eterno". Para el canciller uruguayo "la solución al problema venezolano es en la medida que se comience a hablar de elecciones" pero "no estamos poniendo plazos ni fechas porque ese es un tema de los venezolanos".