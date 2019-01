En contraposición a los EEUU, Maduro vaticinó una ola de inversiones europeas. "Porque en Europa nos quieren", aseguró. No hablaba de la UE a la que calificó de "vieja oligarquía" sino de movimientos emergentes. "Los chalecos amarillos nos ven con buenos ojos. me mandaron uno de regalo, quizás me los estrene mañana… Quizás fundemos una seccional de los chalecos amarillos de Venezuela, porque somos los rebeldes del mundo", dijo el chavista intentando decir una frase en francés.