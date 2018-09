En las oficinas del Saime en Caracas se repite la misma escena. Personas haciendo largas filas para ser atendidos y tratar de resolver el problema que tienen y que les impide obtener su pasaporte o el de sus hijos menores de edad. Un joven que espera ser atendido cuenta que está de nuevo en una oficina del Saime en Caracas porque aún no le ha podido sacar el pasaporte a su hija. Le tomaron las huellas dactilares hace seis meses y el proceso está parado.

—Yo les solicité el pasaporte pero en el trámite que sale en el sistema lo tienen paralizado en huellas dactilares. Y hasta que no me desbloqueen eso no puedo hacer el pago

—¿Y desde hace cuánto estás así?

—No… Tengo como seis meses. El pago express no llega, tienes que intentarlo por Firefox, intentarlo por ahí varias veces. Supuestamente están pagando para hacer el pago express, todo está paralizado

—¿Tú le estás pagando a alguien, o qué?

—Sí, que hay contactos…