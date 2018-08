"Tiene que ver con la hiperinflación, la escasez, la crisis actual y la dificultad que se tienen con los sistemas de pago. Probablemente, hay personas que llegan al trueque porque no tienen manera de adquirir un producto. Debemos tener la capacidad para pagar todo y si los sistemas de pago fallan, porque no hay suficiente efectivo, no hay internet, no hay luz o porque las plataformas o el punto de venta está caído, entonces el venezolano tiene que buscar alternativas para continuar con su día a día. La crisis está y los sistemas de pago fallan pero la vida sigue. El venezolano tiene que tratar de resolver y el trueque es la respuesta ante un contexto caótico".