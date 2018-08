"Mi hijo no es ningún preso, ni ningún secuestrado, para mí mi hijo sigue desaparecido, yo no lo he visto, ni lo he palpado ni lo he abrazado, ni los abogados", dijo a periodistas Juan Guillermo Requesens, padre del legislador del partido Primero Justicia, durante un acto de solidaridad en el este de Caracas al que asistió un centenar de personas.