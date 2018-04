José Rodríguez es uno de esos venezolanos que no come tres veces al día y que sale a diario a "tratar de vivir la vida". Busca en lugares donde solo unos cuantos se atreven hacerlo.

—¿Busca en la basura?

—A veces sí. A veces conseguimos carne, pollo que deja la gente en buen estado y uno lo consume.

—¿Trabaja?

—Ahorita no estoy trabajando. No consigo empleo. Soy albañil, pero no hay empleo.

—¿Hace cuánto no tiene empleo?

—Aproximadamente hace ocho meses estoy sin empleo. Me toca salir a la calle a bachaquear. Voy y compro en la farmacia crema dental y luego la vendo. Cuando me toca comprar por la cédula (semanalmente) voy al automercado y compro algo y luego lo vendo. Dejo para comer y vendo para poder sobrevivir.

—¿Qué lo llevó a salir a la calle a buscar en la basura?

—Si no se consigue nada en ningún lado ¿Qué más tiene que hacer uno? Tiene que tratar de sobrevivir, si no uno se muere de hambre.