No es la primera vez que Laura Chinchilla expresa duras críticas contra el régimen de Maduro. La ex presidente había sido declarada persona non grata tras el plebiscito realizado en julio por la oposición, del que había sido una de los observadores internacionales junto con los ex presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).