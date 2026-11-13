Colombia

Dos muertos en impresionante accidente de tránsito en Medellín: camión se quedó sin frenos e impactó a unos 10 vehículos

De acuerdo con la información preliminar, el furgón descendía por una vía del barrio Robledo cuando habría perdido el control e impactó a varios automotores y motociclistas

Accidente de tránsito múltiple deja varios vehículos afectados en el sector de Robledo en Medellín (Teleantioquia)

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Un camión de estacas habría sufrido una falla en los frenos y provocó un accidente múltiple que dejó dos personas fallecidas y 15 lesionadas en el sector de Robledo Córdoba, en Medellín.

El hecho ocurrió en la calle 80, entre las carreras 65 y 95, cerca del Cementerio Universal. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo descendía por esa vía cuando habría perdido el control e impactó a varios automotores y motociclistas.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de dos personas y señaló que los demás afectados presentaron lesiones leves.

Nuestros equipos de Movilidad, Bomberos y Salud están atendiendo a esta hora un grave siniestro vial”, afirmó el mandatario local. También expresó solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades siguen la evolución de los heridos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de dos personas y señaló que los demás afectados presentaron lesiones leves (@FicoGutierrez)
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de dos personas y señaló que los demás afectados presentaron lesiones leves (@FicoGutierrez)

En videos registrados tras el accidente se observa la cabina del camión destruida y comprimida contra otro vehículo de carga. El conductor quedó atrapado entre las estructuras metálicas, por lo que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín iniciaron labores de rescate.

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En el lugar también quedaron afectados un automóvil particular, un taxi y una motocicleta. La zona fue acordonada mientras la Policía controlaba el tránsito y los organismos de emergencia atendían a los heridos.

Gutiérrez informó que hay cierre vial en el sector mientras avanzan las labores de atención. “Les pido a los ciudadanos tomar vías alternas y facilitar el trabajo de los organismos de atención”, indicó.

Las autoridades no habían precisado la identidad de las víctimas ni las causas definitivas del accidente. La hipótesis inicial señala una posible falla mecánica en el sistema de frenos del camión, situación que deberá ser establecida por las investigaciones correspondientes.

Camión perdió los frenos y causo choque múltiple en Medellín (redes sociales)
Camión perdió los frenos y causo choque múltiple en Medellín (redes sociales)

Accidente de bus en la vía a Las Palmas en Medellín dejó más de 10 pasajeros heridos

Un bus intermunicipal que transportaba a 19 personas se volcó durante la madrugada del viernes 6 de noviembre en la avenida Las Palmas, en Medellín. El siniestro dejó 10 pasajeros con lesiones leves y a un motociclista en estado grave.

El vehículo descendía desde el oriente de Antioquia cuando, por causas que son objeto de investigación, atravesó el separador vial a la altura de La Colegiatura y terminó volcado. La motocicleta quedó atrapada debajo del bus.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que los pasajeros recibieron atención médica sin que se reportaran heridas de gravedad. El motociclista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante la atención de la emergencia, ambas calzadas de la avenida Las Palmas permanecieron cerradas. Bomberos Medellín, ambulancias, agentes de tránsito y unidades de la Policía acudieron al sitio para asistir a los afectados, retirar el vehículo y regular el tráfico.

Hacia las 7:30, las autoridades habilitaron la calzada de descenso, en sentido Oriente-Occidente. La vía de ascenso continuó restringida mientras avanzaban las labores de remoción del bus.

Más tarde, la Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que el corredor fue reabierto por completo tras finalizar los trabajos de atención y limpieza en el lugar.

Cierran la avenida Las Palmas tras volcamiento de un bus intermunicipal en la madrugada del 6 de noviembre de 2026 - crédito redes sociales

Accidentes de tránsito en Medellín durante 2026

Hasta el 12 de noviembre de 2026, Medellín registró 29.520 siniestros viales, entre choques con daños materiales, personas lesionadas y muertes. Los casos dejaron 37.583 víctimas: 37.320 lesionadas y 263 fallecidas. La cifra de muertes supera en 13 la registrada en el mismo periodo de 2025.

Los motociclistas y peatones concentran la mayor cantidad de víctimas fatales. Del total de fallecidos, 147 se movilizaban en moto y 104 eran peatones. Las motocicletas también aparecieron involucradas en 26.680 siniestros, por encima de los automóviles, buses, bicicletas y vehículos de carga.

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