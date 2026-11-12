Un niño de 8 años fue separado de su familia y detenido por el ICE en una cita migratoria

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El tío del menor asegura que presentó documentos que acreditaban que estaba a su cuidado. Las autoridades migratorias lo clasificaron como menor no acompañado.

El niño caminaba en silencio, flanqueado por delante y por detrás por agentes migratorios. Había acudido a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en San Diego junto a su tío y la familia de su tío. Se lo llevaron solo.

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Un video de 36 segundos, en el que se ve a los agentes escoltando al niño desde una sala de entrevistas hasta un ascensor, circuló rápidamente por las redes sociales esta semana, en parte porque las imágenes muestran al menor con los brazos delante del cuerpo, lo que provocó especulaciones sobre el uso de ataduras.

Los agentes migratorios determinaron que el niño, un menor de 8 años originario de Haití, era un menor no acompañado, a pesar de la documentación de su tío que indicaba que su familia había sido designada como cuidadora del niño. Miembros del Congreso escribieron a los funcionarios del gobierno de Donald Trump el martes, exigiendo información sobre el caso del niño, su paradero y el posible uso de ataduras.

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En su primera entrevista desde que el niño fue detenido, su tío, Edmard Volmy, dijo que había cuidado de su sobrino desde que el padre, quien trabajaba como conductor de Uber, fue deportado en 2025 tras cruzar a México por error e intentar volver a entrar a Estados Unidos.

"Es parte de nuestra familia", dijo Volmy. El niño y su padre habían vivido con la familia de Volmy desde su llegada a Estados Unidos en 2019. Más tarde obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés), una salvaguardia legal que les permitía vivir, trabajar y asistir a la escuela sin riesgo de deportación. El gobierno de Trump revocó el TPS para los haitianos en julio, dejando a cientos de miles de personas vulnerables a la detención y deportación.

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El niño llamaba "mamá" a su tía y sus dos primos adolescentes lo trataban como a un hermano menor muy querido, dijo Volmy. El niño se desenvolvía muy bien en tercer grado, comentó Johana Bielma, directora de la escuela primaria Fay, a la que él asistía desde el preescolar.

"Esto nos ha devastado", dijo Volmy. Su abogado, Robert Ferretti, quien no representaba oficialmente al niño, dijo en una entrevista que Volmy había proporcionado una carta notariada en la que el padre del niño lo nombraba como su cuidador.

Ferretti afirmó que un oficial le dijo que la carta no era aceptable y que se requería una orden de tutela judicial.

El niño fue separado de su familia y escoltado a una sala donde cuatro oficiales vigilaban, mientras un agente del ICE le daba la noticia de que el niño estaba detenido y sería enviado a un centro de migrantes, dijo Ferretti.

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También recordó que un oficial del ICE le había dicho al niño: "Todo va a estar bien. Tienen helado y videojuegos".

En respuesta a las preguntas, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que "un hombre que afirmaba ser el tío del niño" lo había llevado a la cita de control de migración, su primera desde que su padre fue deportado.

"Por un exceso de precaución y para garantizar la seguridad del niño, el ICE determinó que lo mejor era retirar al niño del hogar y ponerlo al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados", decía el comunicado. La agencia dijo que el niño fue puesto bajo custodia como un "menor extranjero no acompañado".

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El Departamento de Seguridad Nacional no confirmó ni negó si el menor había sido sometido a algún tipo de sujeción.

A medida que el gobierno de Trump ha intensificado su ofensiva contra la migración, los abogados y defensores han animado a los padres en riesgo de deportación a preparar documentos legales, como poderes notariales, que autoricen a familiares o amigos a cuidar de sus hijos si son detenidos. Sin embargo, muchos no cuentan con esta salvaguardia.

"Lamentablemente, cuando los padres son detenidos o deportados, no se les permite regresar y establecer una tutela legal", dijo Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, un grupo nacional de defensa.

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Las autoridades de migración podrían haber permitido que el niño se quedara con su familia, dijo Mishan Wroe, abogada directiva del Centro Nacional de Derecho Juvenil, una organización de defensa legal.

"El Departamento de Seguridad Nacional podría haber ejercido su discreción", dijo. "En vez de eso, eligieron enviarlo a un refugio donde estará solo, en lugar de estar en la escuela y con personas que lo quieren".

El martes, miembros demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado de California enviaron una carta a Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, y a Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, exigiendo respuestas sobre el caso y qué medidas se estaban tomando para reunificar al niño con la familia.

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"Las imágenes de video parecen mostrar el uso de ataduras en un niño que no parecía representar ninguna amenaza para quienes lo rodeaban, lo que plantea serias dudas sobre el manejo de este incidente", escribieron los legisladores.

La oficina del representante Juan Vargas, uno de los firmantes, dijo que aún no había recibido ninguna información sobre el caso o el paradero del niño.

Volmy, el tío, dijo que él y su familia se presentaron ante el ICE con el niño tras recibir cartas en las que se les indicaba a todos que debían comparecer a una cita de control el 4 de noviembre.

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La mujer que grabó el video, Karen Pohl, una suboficial mayor retirada de 70 años y funcionaria civil de la Armada, dijo que pasa tres días a la semana en el edificio federal como observadora de las citas de control del ICE.

"Es la persona más joven que he visto detenida sola", dijo Pohl.

Como grabó desde atrás, Pohl dijo que era imposible ver si el niño estaba sujeto con ataduras.

Después de que el niño entrara al ascensor con los hombres, Pohl dijo que corrió hacia una barandilla que da al vestíbulo, con la esperanza de verlo. Al no aparecer, temió que lo hubieran detenido.

Cerca de la zona de espera, se encontró con Volmy y su familia cuando salían. Los niños sollozaban, dijo Pohl.

A última hora del lunes, Volmy dijo que había hablado con el niño en una videollamada más temprano.

"Solo lloraba y suplicaba regresar a casa", dijo. "Estaba angustiado. No sabía dónde estaba".

De vuelta en casa, "todos están desconsolados", dijo. "Solo queremos que el niño vuelva con nosotros, su familia".

Miriam Jordan reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base.