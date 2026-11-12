El papa León XIV regresa a Perú y se encuentra con los fantasmas de su pasado

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Cuando el papa era un joven sacerdote en Trujillo, en el norte de Perú, Alberto Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución. En ese entonces, ayudó a organizar protestas a favor de la democracia.

El miércoles, solo un año y medio después de que comenzó su papado y menos de un mes después de que los médicos le extirparan un lóbulo del pulmón derecho, el papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, aterrizó en su tierra.

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Sin embargo, en lugar de llegar a suelo estadounidense, arribó a Perú, donde pasó dos décadas como misionero, sacerdote y obispo, y se hizo ciudadano en 2015.

"Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes", dijo León al hablar el miércoles por la noche ante la presidenta de Perú, líderes de la sociedad civil y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional, un escenario y sala de conciertos en la capital del país, Lima. Una de sus frases más aplaudidas fue cuando se refirió a Perú como "mi patria".

Tras haber reunido a multitudes históricas en misas en Argentina, el papa salió de Buenos Aires hacia Lima el miércoles por la tarde y llegó al último país de su gira de 12 días por Sudamérica. El papa apareció en lo alto de las escaleras junto a un letrero en el costado de su avión que decía "Pontifex Maximus", y fue recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y un coro de niños cantores sobre una alfombra roja en la base aérea del Callao, cerca de Lima.

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Mientras su caravana avanzaba por las calles de la ciudad bajo un cielo gris, unos 3 millones de personas, según las autoridades locales, se acumularon en las calles y sostenían celulares mientras esperaban poder vislumbrar al pontífice.

Su decisión de visitar Perú tan pronto después de convertirse en papa --mientras posponía una visita a su país natal-- resaltó los profundos lazos emocionales que siente por el lugar que lo formó como sacerdote.

"Esa es una conexión que no tiene en ese nivel ni siquiera en Chicago", dijo Raúl E. Zegarra, profesor asistente de estudios teológicos católicos en la Escuela de la Divinidad de Harvard, refiriéndose a la ciudad donde el papa pasó su infancia y asistió al seminario.

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Sin embargo, un fantasma del pasado del papa estuvo presente durante su encuentro con Fujimori, quien en junio se convirtió en la primera mujer elegida presidenta en Perú y es hija de Alberto Fujimori, el líder dictatorial que dirigió el país por una década y fue condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, incluido asesinato.

Cuando el papa era un joven sacerdote llamado Robert Prevost en Trujillo, en el norte de Perú, Alberto Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución. John Lydon, otro sacerdote agustino, sirvió junto al papa en Trujillo en la década de 1990. Recordó que Prevost ayudó a organizar protestas a favor de la democracia y reclutó a personas para firmar una petición de apoyo al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Como obispo en la ciudad de Chiclayo, adonde León regresará el viernes, el papa le dijo a Lydon --ahora director de un instituto de liderazgo en la Universidad de Villanova, el alma mater del papa-- que Fujimori "'necesita pedir perdón por todo lo que hizo'". Fujimori murió en 2024.

En un podio junto a la hija de Fujimori, el papa pareció hacerle un guiño a esa historia el miércoles. "Los acontecimientos pasados merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la armonía y las diferencias se aborden con respeto", dijo.

En su discurso de bienvenida, Keiko Fujimori también reconoció la dolorosa historia del país. La visita del papa León "nos llama también a reflexionar sobre nuestra tarea más urgente y pendiente: la reconciliación nacional", dijo. Añadió: "Para seguir adelante, el Perú necesita reconciliarse. Ningún país puede vivir prisionero de sus heridas. Necesitamos aprender a mirar hacia atrás con verdad y justicia, pero también con misericordia y compasión".

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A diferencia de Estados Unidos, donde el papa votó por correo en las elecciones intermedias, no votó en las elecciones presidenciales peruanas porque "no fue posible", le dijo a un periodista en el vuelo de Roma a Uruguay, la primera escala de su viaje.

Fujimori fue elegida este año como una figura conservadora en representación del movimiento político fundado por su difunto padre.

Marcela Rios Tobar, politóloga y directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, dijo que Fujimori era una pragmática que "intentaría aprovechar al máximo esta visita".

Los índices de aprobación de Fujimori ya han caído en los casi cinco meses transcurridos desde que fue elegida presidenta, a medida que los votantes han expresado su descontento con la economía y la delincuencia. "Necesita toda la ayuda que pueda conseguir para mejorar su imagen", dijo Rios Tobar.

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Para cuando el papa llegó a Lima, la visita ya se había vuelto políticamente delicada para la presidenta. La oposición la atacó por anunciar planes de viajar el domingo a una cumbre económica en China, lo que implicaría perderse la partida del papa de Perú el próximo lunes, y legisladores de la oposición amenazaron con impedirle la salida del país.

Fujimori dijo a los periodistas en Lima el martes que "jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV", pero agregó que no podía faltar a una reunión programada con el líder de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

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"Mi corazón se queda en el Perú, pero como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir", dijo.

En el discurso de León en Lima el miércoles, el pontífice no fue tan directo como en Buenos Aires, cuando pareció criticar implícitamente las medidas de austeridad económica del presidente Javier Milei.

Pero instó al gobierno de Perú a reconocer la dignidad del trabajo y la necesidad de servicios de salud accesibles, y exhortó a todos los miembros de la democracia del país a "cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro".

Durante su papado, León por lo general ha evitado hacer críticas directas a los gobiernos, aunque este año se enfrentó al gobierno del presidente Donald Trump por la conducta del gobierno en la guerra en Irán.

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Zegarra dijo que no le sorprendía que el papa moderara sus palabras en Perú. Como obispo, León podía expresar sus opiniones sin tapujos o protestar públicamente, pero, dijo Zegarra, "lo que el papa intenta modelar como cabeza de la Iglesia católica es ser una figura que pueda hablar a todos con decencia, pero también con firmeza".

"Se está distanciando un poco de su historia documentada", agregó, "para tratar de ser un poco más un constructor de puentes".

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía del Times en Roma, desde donde cubre Italia, el Vaticano y Grecia.