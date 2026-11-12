La junta directiva de Nvidia se reúne para discutir el futuro de Jensen Huang

Guardar

Huang ha estado bajo escrutinio por una aventura con una mujer que, se dice, es una espía china, así como por una relación con una ejecutiva de su empresa de chips de IA.

La junta directiva de Nvidia estaba reunida el miércoles para discutir el futuro de Jensen Huang, el director ejecutivo de la empresa, según dos personas con conocimiento de la situación, tras las revelaciones de que tuvo un amorío con una ejecutiva que es su subordinada, así como con una mujer a la que la inteligencia de Estados Unidos ha identificado como una espía china.

PUBLICIDAD

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La posible salida de Huang abriría un capítulo incierto para Nvidia, el principal fabricante de chips de inteligencia artificial, y tendría un efecto dominó generalizado. La firma de Silicon Valley es una pieza clave del auge de la IA y una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo, ya que controla alrededor del 90 por ciento del mercado de los chips de computadora que se utilizan en los grandes proyectos de IA que están impulsando la economía estadounidense.

Ese dominio ha convertido a Huang en una de las personas más ricas del mundo, así como en un aliado del presidente Donald Trump. Trump fue informado previamente sobre la relación de Huang con la mujer que se cree es agente de la inteligencia china, pero no tomó ninguna medida. Ha defendido a Huang durante la última semana y lo ha llamado un "hombre honorable" que no sabía que la mujer era una agente china.

PUBLICIDAD

Pocos ejecutivos de Silicon Valley, con la excepción de Elon Musk de Tesla y Steve Jobs de Apple, han sido tan sinónimos de sus empresas como Huang, de 63 años. Él maneja todos los aspectos del negocio de Nvidia como director ejecutivo, y los miembros de su familia han ascendido de manera constante en las filas de la empresa. También es el mayor accionista individual de Nvidia con una participación del 3,56 por ciento. Ha tenido un control tan férreo sobre la empresa que no hay un sucesor claro.

El escrutinio público de Huang comenzó después de que The New York Times informó por primera vez el mes pasado que las agencias de inteligencia estadounidenses habían descubierto que el ejecutivo había desarrollado una relación cercana con una ciudadana china y compradora de chips, la cual funcionarios de Estados Unidos habían concluido que estaba recopilando inteligencia para Pekín.

PUBLICIDAD

La compradora de chips era Alice Huang o Huang Le, cuya biografía decía que había trabajado en China como reportera de televisión antes de convertirse en una alta ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur que se había convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el Sudeste Asiático. Esta empresa compró más de 4,8 millardos de dólares en chips desde junio de 2024.

China ha negado las acusaciones de espionaje. Huang no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El miércoles, el Times informó que Huang también tenía una relación extramatrimonial con una ejecutiva que trabaja bajo su liderazgo. Según el código de conducta de Nvidia, se indica a los empleados "evitar situaciones donde nuestras acciones generen conflicto", incluidas las "relaciones personales", y la empresa afirma que "investiga de inmediato los reportes de mala conducta". Muchas corporaciones tienen normas en contra de que los gerentes tengan relaciones con sus subordinados.

PUBLICIDAD

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve a consultar para ver las actualizaciones.

Tripp Mickle cubre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en la industria tecnológica, como los despidos y la inteligencia artificial.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Donald Trump.