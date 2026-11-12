Un bebé de 11 meses fue rescatado tras ser enterrado vivo en una jaula para perros

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Investigadores en Carolina del Sur rescataron al bebé el martes, después de que estuvo enterrado en el bosque durante 24 horas. Su padre fue puesto bajo custodia policial.

Un bebé de 11 meses que había sido reportado como desaparecido en Carolina del Sur fue rescatado el martes después de ser enterrado vivo en una jaula para perros durante unas 24 horas, dijeron las autoridades locales.

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El bebé, Koah Sharp (también escrito incorrectamente como Sharpe en comunicados anteriores), fue encontrado enterrado en una jaula que estaba envuelta en una toalla, llorando y "aferrándose a la vida", dijo el martes el alguacil Jay Koon del condado de Lexington, Carolina del Sur, en una conferencia de prensa. El padre del niño había desaparecido con él el día anterior, lo que provocó una búsqueda generalizada por parte de funcionarios del condado y del estado, así como del FBI.

Koah estaba recibiendo atención médica en un hospital, dijo Koon, y agregó que esperaba que el niño se recuperara por completo. No dio más detalles sobre la gravedad de las lesiones del niño.

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El padre de Koah, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado el lunes por la noche y acusado de intento de asesinato, conducta ilícita hacia un menor, interferencia de custodia y robo, dijo el Departamento del Alguacil del Condado de Lexington en un comunicado de prensa.

Comer se había llevado a Koah el lunes, dijo Koon, después de que la madre de Comer los dejara a los dos mientras esperaban a otro cuidador. Los investigadores pronto emitieron un llamado público para obtener información sobre su paradero. Comer no tenía acceso a un automóvil, dijeron, pero se creía que había viajado a múltiples lugares en el condado de Lexington.

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La preocupación aumentó después de que imágenes de video mostraran a Comer en Batesburg-Leesville, Carolina del Sur, sin el bebé. Cuando las autoridades lo arrestaron el lunes por la noche, no tenía "mucho que decir" sobre la ubicación de su hijo, dijo Koon.

A principios de este año, Comer se declaró culpable de violencia doméstica y alteración agravada del orden público, según los registros de los tribunales estatales.

El martes, dijo Koon, los investigadores encontraron un sitio en el bosque cerca de la casa del padre de Comer con hojarasca y tierra recién removida.

"A medida que lo examinaban, lo delimitaban y empezaron a cavar, podías escuchar al pequeño Koah llorar", dijo el alguacil. "Como puedes imaginar, comenzó una carrera contra el tiempo".

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El bebé había sido enterrado en una jaula para perros de 60 por 60 centímetros con barrotes de alambre abiertos, dijo el alguacil Koon. Una toalla envuelta alrededor de la jaula probablemente creó una bolsa de aire, agregó, y el clima frío podría haber ayudado al bebé a sobrevivir.

"Muchas cosas estaban a favor de Koah", dijo el alguacil. "Con suerte, a los 11 meses de edad, no recordará mucho sobre esto a medida que crezca".

Alexandra E. Petri colaboró con reportería.

Isabella Kwai es una reportera del Times radicada en Londres, cubre las noticias de última hora y otras tendencias.

Alexandra E. Petri colaboró con reportería.