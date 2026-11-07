Colombia

SENA ofrece curso virtual y gratuito de confección: requisitos y cómo inscribirse

La formación tiene una duración de 40 horas e incluye módulos sobre corte, herramientas, máquinas y elaboración de prendas como faldas, blusas, camisas y pantalones

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) habilitó un curso virtual y gratuito de confección dirigido a personas interesadas en aprender fundamentos de corte, patronaje y elaboración de prendas básicas. La formación tiene una duración de 40 horas, está disponible en modalidad virtual y exige que los aspirantes tengan más de 14 años y conocimientos básicos en el manejo de herramientas informáticas.

Según información publicada por Caracol Radio, el programa busca que los participantes desarrollen habilidades para elaborar patrones y confeccionar prendas de acuerdo con especificaciones técnicas. La oferta se encuentra disponible a través de la plataforma Betowa del SENA, donde los interesados deben contar con una cuenta activa para completar el proceso de inscripción.

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El curso hace parte de la oferta de formación complementaria virtual de la entidad y está diseñado para personas que quieran adquirir conocimientos básicos en confección sin necesidad de desplazarse a una sede presencial.

Los aspirantes deben tener dominio elemental de herramientas como correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, programas para presentaciones, navegadores de internet y otros recursos tecnológicos necesarios para desarrollar adecuadamente la formación virtual.

La reforma laboral exige certificación de alta calidad para instituciones educativas que formen aprendices, con nuevo sistema de evaluación - crédito Colprensa
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Curso incluye cuatro módulos de formación

El contenido está organizado en cuatro módulos que abarcan diferentes etapas del proceso de confección. El primero se concentra en corte, herramientas y máquinas, con el objetivo de que los estudiantes conozcan los elementos básicos utilizados en la elaboración de prendas.

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El segundo módulo aborda la confección y el corte de falda y blusa. Posteriormente, los participantes avanzan hacia un tercer componente dedicado específicamente a la confección de la camisa.

El cuarto módulo está enfocado en la elaboración del pantalón. Con esta estructura, el SENA busca que los estudiantes recorran distintas fases del proceso de confección y puedan aplicar progresivamente los conocimientos adquiridos.

Al finalizar el curso, el estudiante deberá estar en capacidad de elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para cada prenda. La formación combina conocimientos sobre herramientas, corte y manejo de máquinas con ejercicios orientados a la confección.

La duración total del programa es de 40 horas, por lo que se trata de una alternativa de formación corta para quienes buscan adquirir nuevas habilidades o complementar conocimientos que ya poseen en el área textil.

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Sena - crédito Sena

Así puede realizar la inscripción en Betowa

Para acceder al curso, el interesado debe tener una cuenta creada en el sistema Betowa del SENA. Desde esa plataforma puede consultar la oferta disponible y seleccionar el programa de confección y manejo de herramientas.

Una vez dentro de la página correspondiente al curso, el usuario debe dirigirse a la opción de inscripción ubicada en la parte derecha de la pantalla y seleccionar el botón “Inscribirme”.

Después deberá iniciar sesión con los datos de su cuenta y completar el procedimiento solicitado por el sistema. La inscripción se realiza directamente en la plataforma oficial del SENA.

El requisito de edad establece que los aspirantes deben tener más de 14 años. Además, debido a que la formación se desarrolla completamente en modalidad virtual, es necesario contar con conocimientos básicos que permitan utilizar los recursos digitales empleados durante las clases.

La oferta permite estudiar de manera remota y completar los módulos sin necesidad de asistir presencialmente a un centro de formación. Esto facilita el acceso de personas que se encuentran en diferentes regiones del país y que disponen de conexión a internet y los recursos tecnológicos necesarios.

El curso está orientado a quienes tengan interés en aprender procesos básicos de confección, desde el uso de herramientas y máquinas hasta la elaboración de prendas como faldas, blusas, camisas y pantalones.

El SENA mantiene abierta esta alternativa dentro de su oferta virtual y gratuita. Los interesados deben ingresar a Betowa, verificar la disponibilidad del programa, cumplir los requisitos establecidos y finalizar el proceso de inscripción desde su cuenta personal.

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