Flávio Bolsonaro huye a Miami y se declara líder legítimo de Brasil

FILE — Flávio Bolsonaro and his wife, Fernanda, at his presidential campaign launch party in São Paulo, Brazil, July 25, 2026. Bolsonaro, the presidential candidate defeated in Brazil’s elections, landed in Miami on Wednesday, Oct. 28, according to a U.S. official and news video footage, fleeing his country with his family after Brazilian authorities canceled his passports as part of a money-laundering investigation. (Victor Moriyama/The New York Times)

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Bolsonaro, quien perdió las elecciones presidenciales, salió del país rumbo a EE. UU. vía Argentina después de que la policía cancelara su pasaporte en virtud de una investigación.

Flávio Bolsonaro, el candidato que fue derrotado en las elecciones de Brasil, aterrizó en Miami el miércoles y se declaró el líder legítimo de la nación de la que huyó luego de que las autoridades brasileñas le pidieran entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero.

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Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras aparentemente desaparecer por unas vertiginosas 24 horas durante las cuales no estuvo claro en gran medida dónde estaba y cómo llegaría a Estados Unidos, si es que lo hacía.

El Departamento de Estado planea emitir visas que les permitan a él y a su familia ingresar al país, dijo el martes un alto funcionario del departamento. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados.

Poco después de las 9:30 a. m., se pudo ver a Bolsonaro bajar de un avión en un aeropuerto privado de Miami, Florida, junto con su familia, según imágenes de video de los medios de comunicación. El grupo fue conducido a una camioneta SUV poco después de salir del aeropuerto, oculto bajo varios paraguas.

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Bolsonaro había emprendido el viaje cruzando la frontera a Argentina, antes de atravesar Sudamérica en un avión privado para llegar a Estados Unidos.

En un extenso comunicado en redes sociales el miércoles por la tarde, Bolsonaro dijo que había salido de Brasil porque enfrentaba una persecución política y agradeció al presidente Trump y al presidente de Argentina, Javier Milei. Después de declararse inicialmente el "presidente electo legítimo" de Brasil, Bolsonaro borró su comunicado y volvió a publicarlo usando la palabra "líder" en su lugar.

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil", dijo Bolsonaro. Afirmó que la elección que perdió fue fraudulenta y que era objeto de una "cacería de brujas" por parte del poder judicial de Brasil.

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La ayuda del gobierno de Estados Unidos a Bolsonaro podría intensificar las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien ha acusado al presidente Trump de interferir en los asuntos internos de su país.

Bolsonaro, un senador de derecha e hijo de un expresidente que cumple una larga condena por intentar un golpe de Estado, perdió la votación presidencial del domingo ante Lula. Después de impugnar inicialmente el resultado, reconoció su derrota pero afirmó que Lula había ganado mediante tácticas injustas.

Trump también ha criticado la elección, y dijo que parecía haber sido "amañada". Cuando se le preguntó sobre Bolsonaro el miércoles, Trump adoptó un tono más suave. "Le dimos un pase para entrar al país, así que ya veremos", les dijo a los periodistas. "Pero no me voy a involucrar. Fue una elección muy extraña, de eso no hay duda".

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Tras su derrota, Bolsonaro aprovechó un cambio en el horario de votación del domingo para exigir que se anularan las elecciones por juego sucio. Pero el cambio afectó solo al 0,03 por ciento de los votos y las autoridades electorales de Brasil dijeron que no marcó ninguna diferencia en el resultado, en el que Lula ganó por un margen de 4,4 millones de votos sobre Bolsonaro.

En su comunicado del miércoles, Bolsonaro se reafirmó en esas quejas. También insistió en que Lula había utilizado injustamente fondos del gobierno para ganar, y citó la medida del presidente de izquierda de aumentar un subsidio social en el último tramo de la campaña. (El gobierno de Lula afirmó que el aumento era un ajuste por inflación atrasado).

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Bolsonaro cruzó de Brasil a Argentina por tierra el martes por la noche con su esposa y sus dos hijas, dijo el miércoles la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Dijo que luego abordó un vuelo privado a Guayaquil, Ecuador. Luego tomó otro vuelo a Estados Unidos.

El lunes, las autoridades brasileñas le habían pedido a Bolsonaro que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas porque está siendo investigado por sus vínculos con un abogado brasileño acusado de lavar más de un millardo de dólares a través de un esquema que involucra apuestas en línea.

Por separado, Bolsonaro también es objeto de una investigación policial por los millones de dólares que recaudó de un banquero caído en desgracia en el centro de un enorme esquema de corrupción para financiar una película biográfica de su padre, Jair Bolsonaro. Bolsonaro padre fue condenado por intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula y está cumpliendo su condena de prisión bajo arresto domiciliario.

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Cuando Bolsonaro no acató la medida para la mañana del martes, las autoridades brasileñas cancelaron sus documentos de viaje y emitieron una alerta a las autoridades migratorias en la que prohibían la salida de Bolsonaro del país. No quedó claro de inmediato cómo pudo cruzar la frontera hacia Argentina.

La policía federal brasileña dijo que no tenía ningún registro oficial de que Bolsonaro hubiera salido del país. La policía también dijo, en un comunicado, que las restricciones a los viajes y documentos de Bolsonaro no lo convertían necesariamente en un fugitivo ni permitían su arresto. La policía ahora está "investigando las circunstancias en torno al incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del senador".

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La policía federal de Argentina también dijo que no había registrado su entrada. Aun así, las autoridades migratorias de Argentina dijeron en un comunicado durante la noche que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron al país a las 10:50 p.m. del martes. Hicieron el viaje en una furgoneta, cruzando lo que se conoce como el "Puente de la Fraternidad", que conecta Foz do Iguaçu en el sur de Brasil con Puerto Iguazú en Argentina.

El grupo cruzó la frontera "con documentación de viaje válida y sin ningún impedimento legal para ingresar al país", dijo la agencia de inmigración argentina en un comunicado. Además de sus documentos brasileños, a Bolsonaro, que también tiene la ciudadanía italiana, se le había pedido que entregara su pasaporte italiano.

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Unos 40 minutos después, Bolsonaro y su comitiva se embarcaron en un avión propiedad de Baires Fly, una empresa privada que ha transportado a Milei en el pasado. Una vez en Ecuador, tomaron otro vuelo la madrugada del miércoles con destino a Miami.

Los registros públicos del gobierno de Estados Unidos hacen pensar que Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con un pasaporte diplomático brasileño cancelado.

En su país, la abrupta y misteriosa partida de Bolsonaro dejó perplejos a muchos de sus aliados políticos. Antes de su escape a Estados Unidos, su partido lo había instado a reconocer la derrota y aprovechar el vasto apoyo que había obtenido en la elección del domingo para liderar a la oposición de derecha en Brasil.

El lunes por la mañana, Bolsonaro indicó su intención de hacer exactamente eso. En un video publicado en redes sociales, dijo que tenía la intención de cumplir con una orden judicial de entregar sus pasaportes y afirmó que nunca había considerado irse de Brasil.

"Aseguramos una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, una victoria que ustedes le dieron a Brasil", les dijo Bolsonaro a sus seguidores.

Bolsonaro prometió convertir el poder legislativo de Brasil en una "fortaleza" para protegerse contra el programa político de Lula.

El partido político de Bolsonaro obtuvo importantes avances electorales y ahora tiene la mayor porción de escaños en ambas cámaras. Entre los elegidos estaban los dos hermanos de Bolsonaro, su madrastra y un tío.

En Estados Unidos, los aliados de Bolsonaro celebraron su llegada en internet afirmando que ahora liderará un movimiento de oposición en el exilio.

Colaboraron en este reportajeDavid C. Adams en Miami, Emma Bubola en Buenos Aires, Adam B. Ellick en São Paulo, Thayz Guimarães en Brasília, Hamed Aleaziz en Washington, y Karla Adam en London.

Ana Ionova es colaboradora del Times con sede en Río de Janeiro y cubre Brasil y los países vecinos.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

Colaboraron en este reportajeDavid C. Adams en Miami, Emma Bubola en Buenos Aires, Adam B. Ellick en São Paulo, Thayz Guimarães en Brasília, Hamed Aleaziz en Washington, y Karla Adam en London.