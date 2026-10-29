Cuauhtémoc Cárdenas, símbolo de la izquierda en México, muere a los 92 años

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Cárdenas ayudó a romper el control del partido gobernante sobre el poder y a dar paso a la transición democrática en México.

Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de un presidente de México, nunca obtuvo la presidencia pero su trabajo contribuyó a romper el control del partido gobernante sobre el poder y a dar paso a la transición democrática del país, murió. Tenía 92 años.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su muerte en una publicación en redes sociales el miércoles. La causa no quedó clara de inmediato.

Cárdenas fue un símbolo de izquierda de gran estatura moral en México y en toda Latinoamérica, y el único hijo del general Lázaro Cárdenas, un héroe de la Revolución mexicana que, como presidente en la década de 1930, se hizo inmensamente popular por sus esfuerzos para redistribuir la tierra a los trabajadores agrícolas y nacionalizar los campos petroleros de México.

Esta es una noticia en desarrollo.