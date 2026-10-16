Activa tu sentido arácnido, el Spider-Fest llega a la CDMX durante el fin de semana: actores de doblaje, bazar y concurso de cosplay

No hace falta columpiarse entre edificios para llegar: basta con acercarse a la Alcaldía Gustavo A. Madero este fin de semana. Ahí, el festival instalará su cuartel general con actores de doblaje, exhibiciones, música en vivo y una dinámica que busca romper un récord en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sentido arácnido no falla: hay actividad en el norte de la Ciudad de México. El Spider-Fest vuelve a tender sus redes en la capital por segunda ocasión, con un cartel de invitados y un cronograma que promete mantener ocupados a los fans durante los dos días completos del festival.

No hace falta columpiarse entre edificios para llegar: basta con acercarse a la Alcaldía Gustavo A. Madero este fin de semana. Ahí, el festival instalará su cuartel general con actores de doblaje, exhibiciones, música en vivo y una dinámica que busca romper un récord en la ciudad.

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El Spider-Fest es un festival gratuito dedicado al universo de Spider-Man, organizado por Bass Line Productions en la Ciudad de México. Reúne a actores de doblaje del personaje, actividades familiares y un programa dividido por jornadas, bajo la consigna oficial de “Rompamos récord en el Spider Rodeo más grande de CDMX”.

Asistentes caracterizados con trajes de Spider-Man participan en el evento Spider-Fest en la Ciudad de México. (Instagram)

Actores de doblaje invitados al Spider-Fest

Un cartel promocional anuncia el evento Spider-Fest, programado para los días 17 y 18 de octubre junto a la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México. (Bassline productions/Instagram)

El cartel de voces conocidas se amplió respecto a ediciones anteriores y ahora reúne a nueve invitados confirmados. Alberto Bernal, la voz de Spider-Man en las cintas protagonizadas por Tom Holland, encabeza la lista y tendrá una presentación especial durante el sábado.

Lo acompaña Javier Olguín, quien da voz al Spider-Man interpretado por Andrew Garfield, y Jesse Conde, encargado de la voz de Norman Osborn, el villano interpretado por Willem Dafoe en las cintas dirigidas por Sam Raimi.

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Al grupo se suman Óscar Garibay, Arturo Mercado Jr. y Óscar López Ávila, tres nombres reconocidos dentro del doblaje latinoamericano que amplían el espectro de personajes representados en el festival.

También participan Rebeca Gómez y Claudia Motta, además de Axel Parker, quien tendrá una presentación conjunta con Alex Arellano durante la jornada dominical.

La convivencia con los talentos se llevará a cabo en la zona de stands del festival, el punto habilitado para que el público pueda acercarse a ellos durante ambos días de actividades.

Programa de actividades del sábado 17

Un cartel promocional anuncia la realización del evento Spider-Fest II los días 17 y 18 de octubre en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. (Bassline productions/Instagram)

La jornada del sábado abre sus puertas al público a las 12:00 horas, el primer punto fijo dentro del cronograma oficial difundido por los organizadores.

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A la 1:00 pm está programada la presentación de Alberto Bernal, uno de los momentos más esperados de la tarde según el cartel oficial.

Una hora después, a las 2:00 pm, el festival ofrecerá una exhibición de arácnidos, una de las actividades que se mantiene respecto a la convocatoria original del evento.

El programa continúa a las 3:00 pm con subastas de productos, seguidas a las 4:00 pm por el stand up de “GaVoz”, presentado como un imitador de cien voces.

A las 5:00 pm se desarrollará la actividad “Spidey en la CDMX”, y el día cierra a las 6:00 pm con una proyección de cortometrajes relacionados con el universo del personaje.

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Un cartel promocional detalla el cronograma de actividades de la segunda edición del Spider-Fest programado para el sábado 17 con entrada libre. (Bassline productions/Instagram)

Programa de actividades del domingo 18

El domingo repite el horario de apertura al público a las 12:00 horas, con un cronograma distinto al del sábado y enfocado en música y dinámicas masivas.

A la 1:00 pm se presentará la banda invitada “Spider Punk”, mientras que a las 2:00 pm subirán al escenario Axel Parker y Alex Arellano.

El punto central del día llega a las 3:00 pm con el “Spider Rodeo”, la dinámica con la que los organizadores buscan imponer el récord más grande de este tipo en la Ciudad de México.

A las 4:00 pm se realizará el concurso de cosplay, uno de los espacios donde los asistentes podrán mostrar sus disfraces del universo arácnido.

El cronograma continúa a las 5:00 pm con la rifa del póster oficial de Spider-Man: Brand New Day, en su versión “Bus Stop”, y cierra a las 5:30 pm con la presentación de una banda sorpresa invitada proveniente de La Voz de México.

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El cartel del festival Spider-Fest II anuncia una jornada de música en vivo, concurso de cosplay y rifas para el domingo 18 con entrada libre. (Bassline productions/Instagram)

Fecha, horario y sede del Spider-Fest

El Spider-Fest se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre, con un horario general de 11:00 a 19:00 horas ambos días, según lo confirmado en los carteles oficiales del evento.

La sede es la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada a un costado del edificio delegacional, en la dirección 5 de Febrero 162c, Villa Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El acceso al festival es gratuito y está diseñado para todo tipo de público, incluidos niños y familias completas, sin ningún costo de entrada general para ninguna de las dos jornadas.

Segunda edición tras el éxito de taquilla

Se informó que la película Spider-Man: Brand New Day consiguió una recaudación de 2,496 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, cifra que coloca a la saga entre las producciones más exitosas del año para el personaje. Manhattan in New York City, US, October 8, 2026. REUTERS/Adam Gray

Esta entrega del Spider-Fest llega luego de lo que se describió como el éxito rotundo de su primera edición, realizada meses atrás en la ciudad, lo que impulsó a los organizadores a preparar una segunda fecha con un cartel ampliado de invitados y actividades.

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El festival se presenta además en un contexto de interés sostenido por la franquicia. Se informó que la película Spider-Man: Brand New Day consiguió una recaudación de 2,496 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, cifra que coloca a la saga entre las producciones más exitosas del año para el personaje.

Ese desempeño en cines funciona como telón de fondo para la convocatoria del festival, que apuesta por capitalizar el interés reciente del público hacia el Hombre Araña con una propuesta de acceso gratuito en la capital mexicana.