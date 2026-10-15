Trudy es el más reciente de una inusual temporada de huracanes. El próximo podría estar cerca

Guardar

El océano Pacífico está registrando más ciclones, y más fuertes, de lo habitual. Esto es lo que está pasando (y cómo todo se relaciona con El Niño).

El océano Pacífico ha tenido una temporada de huracanes muy activa. Esta semana, Trudy se convirtió en el más reciente de una aparente cadena interminable de ciclones tropicales que se forman en la región.

PUBLICIDAD

Los meteorólogos dividen el Pacífico en dos regiones, central y oriental, y Trudy es el vigesimoprimer ciclón con nombre que se forma entre ambas este año. Se pronostica que se moverá hacia la costa occidental de México esta semana y, al igual que varios de sus predecesores, se espera que Trudy se intensifique rápidamente, llegando posiblemente a cobrar la fuerza de un huracán de categoría 4.

El jueves seguía siendo incierto si tocaría tierra. Independientemente de esto, la incesante racha de ciclones del Pacífico ya ha hecho de este un año notable.

Aquí explicamos lo inusual que ha sido la temporada hasta el momento.

Huracanes más fuertes

Los meteorólogos llaman "mayores" a los huracanes que alcanzan la categoría 3 o superior. Si Trudy llega a alcanzar esa intensidad (y los pronosticadores esperan que lo haga), sería el décimo huracán mayor en el Pacífico este año.

PUBLICIDAD

En una temporada habitual, solo unos cuatro o cinco huracanes del Pacífico alcanzan esa fuerza, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El récord en el Pacífico es de 11, dijo Phil Klotzbach, científico investigador principal en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado. Se estableció en 2015, que, igual que este año, estuvo marcado por un fuerte fenómeno de El Niño. Una de las características distintivas de El Niño es que propicia una temporada de huracanes más activa en el Pacífico, donde el patrón climático calienta el océano y aporta energía para la formación de más ciclones, y una temporada relativamente tranquila en el Atlántico.

PUBLICIDAD

Algunos de los ciclones más fuertes de este año, como el huracán Genevieve de categoría 5, se mantuvieron lejos, en aguas abiertas. Otras, como los huracanes Lala y Lowell, se acercaron peligrosamente a Hawái, llevando lluvias considerables y vientos fuertes. El occidente de México ha sido azotado repetidamente por ciclones que avanzaban lentamente por su costa; algunos tocaron tierra y otros dejaron caer fuertes lluvias antes de desviarse.

Faltando alrededor de seis semanas para el fin de la temporada, el 30 de noviembre, y con El Niño cada vez más intenso, todavía hay tiempo para que aumente el número de ciclones y se establezca un nuevo récord.

PUBLICIDAD

Más ciclones se han intensificado de manera especialmente rápida

La temporada de 2015 también estableció un récord en cuanto a la cantidad de ciclones del Pacífico en experimentar lo que los meteorólogos llaman "intensificación rápida", con 13 ciclones. La intensificación rápida ocurre cuando la velocidad máxima de los vientos sostenidos de un ciclón aumenta en al menos 56 kilómetros por hora en 24 horas. Eso equivale a unas dos categorías en la escala de vientos de Saffir-Simpson.

Entre esos 13 ciclones de 2015 se encontraba el huracán Patricia, que experimentó una de las intensificaciones más rápidas y explosivas jamás registradas en un ciclón tropical, con una velocidad de sus vientos que aumentó en 193 kilómetros por hora. Este sigue siendo uno de los ciclones más fuertes de la historia en el hemisferio occidental, aunque el huracán Polo estuvo cerca el mes pasado.

PUBLICIDAD

En lo que va de este año, nueve de los ciclones del Pacífico se han intensificado rápidamente, dijo Klotzbach, muy por encima del conteo de una temporada habitual.

Eso también puede atribuirse a El Niño, el cual, dijo, "ha conducido a un entorno tanto dinámico como termodinámico que es extremadamente propicio para que los ciclones tropicales se formen y se intensifiquen".

La temporada ya ha establecido algunos récords

La cantidad de ciclones solo cuenta parte de la historia. Otra métrica es la energía ciclónica acumulada, o ECA, una medida de la energía total del viento de los ciclones tropicales y huracanes a lo largo de la temporada. La medición tiene en cuenta la intensidad y duración de los ciclones, de modo que una temporada con ciclones más grandes que duran más tiempo se ubicará más alto.

PUBLICIDAD

Según esa medida, el Pacífico ya ha entrado en territorio de récords.

El jueves, la ECA alcanzó 331,1, la cifra más alta jamás registrada en el Pacífico, dijo Klotzbach. Casi la mitad de ese total provino de tres: Lowell, Nolo y Polo.

El récord anterior fue de 318,1, establecido en 2018.

Se pronostica que Trudy y Simon, que para el jueves era ciclón tropical pero que en un momento había crecido hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 4, generen otros 25 de ECA en los próximos días, agregó Klotzbach.

El Pacífico también ha establecido un récord en cuanto a la cantidad de días individuales de huracanes. Cada día que un ciclón está girando cuenta como un día. Hasta el momento, ha habido 70,25 días este año, según los registros que llevan Klotzbach y sus investigadores en la Universidad Estatal de Colorado, superando el récord de 68,25 días de 2018. (En comparación, el Atlántico, que está teniendo un año históricamente tranquilo, ha tenido dos días de huracanes en lo que va de este año).

PUBLICIDAD

Gracias a las aguas oceánicas extremadamente cálidas y a la baja cizalladura del viento, las condiciones siguen siendo favorables para que se formen más ciclones antes de que termine la temporada.

Y es posible que no haya que esperar mucho para el próximo.

"Los modelos indican con bastante claridad que podría formarse otro ciclón tropical frente a la costa occidental de México hacia finales de la próxima semana", dijo Klotzbach.

Nazaneen Ghaffar es reportera del equipo de meteorología del Times.