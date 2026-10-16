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La líder opositora de Venezuela califica de corrupto al nuevo socio petrolero de Trump

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María Corina Machado dijo que volvería del exilio antes de lo que se piensa y aseguró en entrevista con el Times que si asumiera el poder, Alejandro Betancourt no sería un socio comercial viable.

La líder opositora venezolana en el exilio, María Corina Machado, dijo en una extensa entrevista esta semana que el nuevo socio petrolero de Washington en Venezuela, Alejandro Betancourt, era responsable de una "corrupción obscena" y no lo consideraría un socio comercial viable si ella asumiera el poder.

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Fue la primera vez que Machado opinó de manera pública sobre Betancourt, quien hace poco concretó un lucrativo acuerdo con el gobierno de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela.

El acuerdo puso a Betancourt, un adinerado empresario objeto de investigaciones de corrupción, en el centro de la estrategia de Washington para Venezuela y a la transformación del país en un Estado vasallo de facto por parte del gobierno de Trump.

La conversación con Machado tuvo lugar después de meses en los que el gobierno de Estados Unidos la ha mantenido a cierta distancia, pasándola por alto al favorecer en enero a una líder autocrática, Delcy Rodríguez, como dirigente del país y concretando acuerdos a puerta cerrada con figuras controvertidas como Betancourt.

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Betancourt hizo una fortuna gracias a contratos sin licitación para plantas eléctricas, los cuales implicaban sobrefacturar a entidades estatales, según un auditor de energía independiente de Venezuela.

A Machado, una excongresista que ha liderado la oposición durante los últimos tres años, no se le ha permitido volver a su país, ni siquiera con el enorme control que Washington ejerce ahora sobre Venezuela y a pesar de las repetidas declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, de que el objetivo final es una transición democrática.

En la entrevista, realizada en Panamá, donde la líder se hospeda por ahora, Machado dijo que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y otra facción de la oposición, mismas que se están llevando a cabo esta semana en Caracas, la capital.

Declinó hablar sobre su relación actual con Rubio, a quien conoce desde hace años, y tampoco quiso decir si habían hablado recientemente.

Una vocera del Departamento de Estado dijo que el partido de Machado había sido invitado a participar en las negociaciones de Caracas.

"Estados Unidos no facilita el retorno de figuras de la oposición", dijo la vocera. "María Corina tiene todo el derecho de entrar a su país cuando quiera regresar".

Un funcionario del gobierno que solicitó el anonimato para describir discusiones privadas, dijo que la empresa de Betancourt fue elegida por su exitosa trayectoria.

El funcionario dijo que el acuerdo estaría sujeto a estrictas auditorías.

Representantes de Betancourt y Rodríguez no respondieron en un primer momento a las solicitudes de comentarios.

Frustrada por verse atrapada en el extranjero, Machado prometió regresar a Venezuela y movilizar a sus simpatizantes para unas futuras elecciones. Dijo que llegaría más pronto de lo que se espera, repitiendo así una promesa que ha hecho varias veces este año.

Una encuesta que Bloomberg News publicó esta semana dijo que el 52 por ciento de los encuestados apoyaría a Machado en unas elecciones presidenciales, mientras que el 19 por ciento respaldaría a Rodríguez.

[Esta nota se actualizará en breve]

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

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