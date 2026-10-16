Los Perros del Mal debutarán en WWE: cuándo y contra quién defenderán los títulos de Tríos de AAA

(Ilustración: Jovani Pérez)

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La lucha libre mexicana tendrá presencia en una función de WWE con un enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Tríos de AAA. Los Perros del Mal, equipo integrado por Daga, Angel y Berto, pondrán en juego sus cinturones ante Psycho Clown, Mr. Iguana y La Parka durante las actividades del próximo episodio de Monday Night Raw, programado para el lunes 19 de octubre en San Diego, California.

El anuncio fue difundido por Lucha Libre AAA mediante sus canales oficiales. Aunque el combate se celebrará en el Pechanga Arena, no estará incluido en la transmisión televisiva habitual del programa, pues se contempla como una lucha especial para los aficionados que asistan al recinto.

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(Instagram / WWE & AAA)

La cartelera también tendrá otro enfrentamiento exclusivo para el público presente: Sami Zayn se medirá con Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de WWE. De esta manera, la empresa sumará dos atractivos adicionales a la función del lunes.

Los Perros del Mal volverán a cruzarse con Psycho Clown

(Foto: Diego Cedrix)

El compromiso representa una nueva oportunidad para Psycho Clown de recuperar los campeonatos que perdió junto a Psycho Circus en Triplemanía 34, el pasado 11 de septiembre. En aquella función, Daga, Angel y Berto consiguieron la victoria y terminaron con un reinado de 663 días de sus adversarios.

El desenlace estuvo rodeado de controversia debido a la participación de El Carnicero, quien intervino contra Dave the Clown. Durante el combate, Psycho Clown había ocupado el lugar de Panic Clown, ausente por problemas médicos, pero abandonó la lucha para encarar a Carnicero. La situación fue aprovechada por Los Perros del Mal para conquistar los cinturones.

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(Foto: Diego Cedrix)

Ahora, Psycho Clown intentará cambiar el resultado con dos aliados distintos. Mr. Iguana y La Parka acompañarán al integrante de Psycho Circus en busca de destronar a los campeones, en una confrontación que reunirá a figuras habituales de AAA dentro de un evento organizado por WWE.

Los dos compañeros de Psycho Clown ya han unido fuerzas anteriormente. El 5 de septiembre compartieron equipo con El Fiscal para enfrentar a Los Vipers y Dinámico, por lo que su nueva alianza llegará con antecedentes dentro de la programación de la empresa mexicana.

Una defensa antes de Héroes Inmortales 2026

(Foto: Diego Cedrix)

La presentación en San Diego no será el único reto que Los Perros del Mal tendrán en su agenda. La agrupación también está anunciada para defender el Campeonato Mundial de Tríos en AAA Héroes Inmortales 2026, función prevista para el sábado 24 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en Ciudad de México.

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Para ese evento, los retadores confirmados son La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa. Así, los monarcas podrían afrontar dos defensas en un periodo de apenas cinco días, con La Parka y Mr. Iguana involucrados en ambos desafíos.

La participación de luchadores y campeonatos de AAA en eventos de WWE también muestra la presencia que ha ganado la promoción mexicana dentro de las funciones de la compañía estadounidense. En este caso, la lucha de tríos se realizará ante el público de San Diego, aunque quedará fuera de la emisión regular de Raw.

Roman Reigns también aparecerá en WWE Raw

(Instagram / WWE & AAA)

La función del 19 de octubre contará además con la presencia de Roman Reigns, quien tiene previsto continuar su historia con Sami Zayn rumbo a Crown Jewel. Otro combate anunciado enfrentará a JD McDonagh y Joe Hendry en una lucha individual.

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(Instagram / WWE & AAA)

Con estos enfrentamientos, el episodio de Monday Night Raw combinará rivalidades de WWE con la participación de talentos de AAA. Aunque la defensa de Los Perros del Mal no llegará a la emisión televisiva, será una oportunidad para que los aficionados presentes vean a los campeones mexicanos exponer sus títulos en territorio estadounidense antes de regresar a México para Héroes Inmortales.

La atención estará puesta en si Daga, Angel y Berto consiguen conservar el campeonato frente a Psycho Clown, Mr. Iguana y La Parka, y en cómo afrontarán su siguiente defensa apenas unos días después en Ciudad de México.