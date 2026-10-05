¿Peste en Siberia? Rusia busca atajar las especulaciones

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Una agencia estatal solo ha dicho que "una empleada de un centro antipeste en la región de Irkutsk" contrajo neumonía. Los rumores y reportes no confirmados retratan un panorama más ominoso.

Los rumores circulan desde hace días. Que una joven que trabajaba en un laboratorio murió por sospecha de peste en Siberia. Que las autoridades temían que pudiera propagarse una epidemia y habían puesto a cientos de personas en cuarentena.

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La información concreta es escasa y los reportes contradictorios abundan. El nombre de la empleada del laboratorio. Su edad. Si murió o de qué podría haber muerto.

La agencia rusa de protección al consumidor, que supervisa el control de enfermedades, solo ha dicho que "una empleada de un centro antipeste en la región de Irkutsk" fue "diagnosticada con neumonía" de origen desconocido.

Eso no ha impedido que los rumores --impulsados en parte por declaraciones contradictorias de funcionarios locales, así como por una desconfianza generalizada hacia las autoridades en Rusia, que en el pasado han ocultado emergencias, como el brote de sida en la década de 1980-- lleguen a los titulares internacionales.

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El lunes, el Kremlin pidió a la población que ignore las especulaciones. Esto es lo que hay que saber.

La versión oficial

La agencia rusa de protección al consumidor no dio el nombre de la empleada. En un comunicado transmitido por los medios de noticias estatales y publicado por partes, la agencia dijo que "no se identificaron microorganismos en las muestras de la paciente que estuvieran vinculados a su actividad profesional" y que "no se habían identificado cambios en la salud relacionados con una patología infecciosa" entre sus contactos.

Una comisión también evaluó al instituto antipeste de Irkutsk para verificar el cumplimiento de los "requisitos de seguridad biológica", dijo la agencia, y "no se identificaron situaciones de emergencia que involucraran microorganismos patógenos".

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El instituto de Irkutsk realiza investigaciones sobre una serie de enfermedades infecciosas, incluida la peste, que es causada por una bacteria. Aunque hay unos cientos de casos a nivel mundial cada año, principalmente en África, la peste se puede tratar fácilmente con antibióticos si se detecta a tiempo.

En su comunicado, el organismo de protección al consumidor agregó que la "situación de salud y epidemiológica" en la región de Irkutsk era "estable".

El comunicado se emitió el domingo, dos días después de que surgieran los primeros reportes de que algo más preocupante ocurría en la región de Irkutsk, que se encuentra alrededor de 4200 kilómetros al este de Moscú.

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Declaraciones contradictorias

Los primeros indicios de un posible problema surgieron el viernes, cuando el gobernador regional de Irkutsk dijo que había tenido "una reunión extraordinaria" con el médico sanitario jefe de Rusia sobre "un caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa en una residente".

"Todos los contactos identificados" de la residente "han sido puestos bajo observación médica", escribió el gobernador, Igor Kobzev, en un comunicado en las redes sociales.

Ese día, el alcalde de Shélejov, una localidad cercana a la ciudad de Irkutsk, la capital regional, dijo que había recibido "muchas consultas" de los residentes y podía confirmar que el área de internamiento de pacientes del hospital local había sido cerrada por cuarentena. El alcalde, Maksim Modin, dijo que el laboratorio del hospital había suspendido sus operaciones, e instó a los residentes a "no difundir rumores".

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El gobernador de la región vecina de Buriatia, Alekséi Tsydénov, fue el primero en plantear oficialmente la posibilidad de que se tratara de peste. Él dijo el viernes que "la mujer que murió de peste en la región de Irkutsk" no había visitado Buriatia. Su publicación, en una aplicación de mensajería vinculada al Estado, se actualizó más tarde para decir "que posiblemente murió de peste".

Al día siguiente, las autoridades de Baikalsk, una ciudad a unos 80 kilómetros de la ciudad de Irkutsk, citaron "información no oficial" sobre "un caso de peste" en un comunicado en el que aconsejaban no viajar a Shélejov. Ese comunicado, en Telegram, fue eliminado más tarde.

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Lo mismo ocurrió con al menos tres publicaciones de Ren-TV, una cadena de noticias federal, incluida una que daba el nombre de la empleada de laboratorio fallecida e informaba que ella había investigado la peste.

Modin, el alcalde de Shélejov, dijo el lunes que el organismo de protección al consumidor tenía la situación "bajo estricto control", y añadió: "Se está llevando a cabo una serie de medidas antiepidémicas".

Teorías y especulaciones

Los medios de comunicación locales han descrito un panorama más desolador. Lyudi Baikala, un medio regional, informó que, además del hospital de Shélejov, se habían cerrado otras clínicas y una sala de maternidad en Irkutsk.

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Pavel Stepanov, un periodista local, publicó en su canal de Telegram que una joven asistente de laboratorio había roto un tubo de ensayo y muerto. Esa afirmación no pudo ser verificada de manera independiente. En una publicación posterior el lunes, Stepanov defendió sus reportes y cuestionó por qué algunas agencias gubernamentales y medios de noticias afines al Kremlin habían eliminado comunicados e historias sobre Irkutsk.

Las autoridades, dijo, "deberían investigar si todo esto no es un sabotaje de nuestros enemigos, que actúan con métodos cada vez más sofisticados".

¿Hay alguna razón para tener miedo?

Autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea han dicho que están al tanto de los reportes sobre Irkutsk y los están monitoreando.

Una posible fuga de un laboratorio y el temor a una enfermedad provocaron algunas comparaciones con la COVID-19, pero los expertos señalaron que, incluso si se confirmara la peste, el riesgo sería limitado. Cada año se registran casos de peste en seres humanos y su tratamiento es relativamente sencillo.

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El profesor Ian Jones, virólogo de la Universidad de Reading, Inglaterra, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que el caso de Irkutsk "parece un accidente de laboratorio inusual y es poco probable que llegue más lejos".

Oleg Matsnev, Michael Mason y Koba Ryckewaert coaboraron con la reportería.

Ivan Nechepurenko cubre Rusia, Ucrania, Belarús y los países del Cáucaso y de Asia Central. Divide su reportería entre Moscú y Tbilisi, Georgia.

Oleg Matsnev, Michael Mason y Koba Ryckewaert coaboraron con la reportería.