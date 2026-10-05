Lo que hay que saber al entregarse los Premios Nobel 2026

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Esta semana se anuncian los galardonados de los seis premios en ciencia, literatura, economía y trabajo por la paz.

Los Premios Nobel 2026 se otorgan esta semana, con el anuncio del premio de fisiología o medicina el lunes.

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Cada octubre, los comités en Suecia y Noruega nombran a los galardonados con el Nobel en una variedad de premios relacionados con la ciencia, la literatura y la economía, así como con el trabajo por la paz. En total se otorgan seis premios.

Los galardonados recibirán sus medallas, el dinero del premio y los diplomas en Estocolmo y Oslo en diciembre.

Aquí hay una guía rápida de los premios de este año.

¿Qué son los Premios Nobel?

Todos los años se otorgan seis Premios Nobel; cada uno reconoce la contribución innovadora de un individuo u organización en un campo específico. Los premios se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz; este último a menudo atrae la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados.

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Este año hubo 287 candidatos al Premio Nobel de la Paz --208 personas y 79 organizaciones--, dijo el comité del Nobel. El año pasado, el instituto recibió 338 nominaciones. El mayor número jamás recibido fue de 376 candidatos, en 2016. (Aquí te explicamos cómo funcionan esas nominaciones).

Ganadores anteriores del Premio Nobel de la Paz incluyen a Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai (2014); el presidente Barack Obama (2009); Nelson Mandela y FW de Klerk (1993); el decimocuarto dalái lama Tenzin Gyatso (1989); y la madre Teresa (1979).

¿Cuándo se anuncian los premios?

Se anunciará un premio cada día del 5 al 9 de octubre, y uno más el 12 de octubre, entre las 5 a. m. y las 7 a. m., hora del Este. Los anuncios se realizan principalmente desde Oslo y Estocolmo y se transmiten en vivo en los canales digitales oficiales de la organización del Premio Nobel.

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El premio de fisiología o medicina se otorgó el 5 de octubre a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos en neurociencia.

¿Qué reciben los galardonados?

Los galardonados reciben un diploma, una medalla y un documento que detalla la cantidad del Premio Nobel, que este año es de 12 millones de coronas suecas, o alrededor de 1,2 millones de dólares al cambio actual.

¿Quiénes fueron los galardonados del año pasado?

Entre los ganadores notables del año pasado estuvieron los científicos Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica: el sistema que explica cómo el sistema inmunitario evita que células rebeldes ataquen los tejidos y órganos.

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El Premio Nobel de la Paz se otorgó a María Corina Machado, una líder de la oposición a favor de la democracia en Venezuela que ha estado en la clandestinidad desde 2024. Más tarde, Machado le regaló su medalla al presidente Donald Trump después de que este autorizó una incursión militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra a la espera de juicio por narcoterrorismo, entre otros cargos, en Nueva York. Posteriormente, el Instituto Nobel Noruego emitió un comunicado en el que afirmaba que el premio de la paz --que Trump ha codiciado durante mucho tiempo-- no era transferible.

"Un galardonado no puede compartir el premio con otros, ni transferirlo una vez que ha sido anunciado", dijo el comité. "Un Premio Nobel de la Paz tampoco puede revocarse jamás. La decisión es definitiva y se aplica para siempre".

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Consulta una lista completa de los ganadores de 2025 aquí.