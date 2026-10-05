En imágenes: fuerte granizada cubrió de blanco algunas vías del occidente de Bogotá y afectó la movilidad

Imágenes y videos mostraron una fuerte granizada en sectores de Engativá y Fontibón, donde varias vías quedaron cubiertas de hielo durante las lluvias de la tarde del lunes 5 de octubre.
La caída de granizo se concentró en el occidente de la capital colombiana, con reportes en zonas como Modelia y en corredores principales como la avenida El Dorado, la avenida Boyacá, la calle 13, la calle 26 y la avenida Ciudad de Cali. En redes sociales, ciudadanos difundieron registros de calzadas, techos y áreas residenciales cubiertas por una capa blanca tras la tormenta.
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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que comenzó a registrar lluvias de intensidad considerable desde las 2:50 p. m. en localidades como Engativá, Suba y Fontibón. Con el paso de los minutos, la entidad advirtió que las precipitaciones se fortalecieron en Engativá, donde además se presentó granizada.
El Dorado suspendió operaciones
A través de X, la Aeronáutica civil infotmó: “Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado. Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea. Seguiremos informando”.
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