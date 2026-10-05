Colombia

En imágenes: fuerte granizada cubrió de blanco algunas vías del occidente de Bogotá y afectó la movilidad

Una tormenta el lunes 5 de octubre de 2026 afectó sectores de Engativá y Fontibón, donde ciudadanos registraron acumulaciones de hielo, congestión vehicular y demoras hacia el aeropuerto El Dorado

Una fuerte granizada cubrió de hielo varias vías en las localidades de Engativá y Fontibón durante la tarde del lunes 5 de octubre - crédito Secretaría de Movilidad
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Imágenes y videos mostraron una fuerte granizada en sectores de Engativá y Fontibón, donde varias vías quedaron cubiertas de hielo durante las lluvias de la tarde del lunes 5 de octubre.

La caída de granizo se concentró en el occidente de la capital colombiana, con reportes en zonas como Modelia y en corredores principales como la avenida El Dorado, la avenida Boyacá, la calle 13, la calle 26 y la avenida Ciudad de Cali. En redes sociales, ciudadanos difundieron registros de calzadas, techos y áreas residenciales cubiertas por una capa blanca tras la tormenta.

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que comenzó a registrar lluvias de intensidad considerable desde las 2:50 p. m. en localidades como Engativá, Suba y Fontibón. Con el paso de los minutos, la entidad advirtió que las precipitaciones se fortalecieron en Engativá, donde además se presentó granizada.

El Dorado suspendió operaciones

La Aeronáutica Civil decretó la medida de ground stop para todos los vuelos de origen y destino en el Aeropuerto El Dorado - crédito @AerocivilCol / X
La Aeronáutica Civil decretó la medida de ground stop para todos los vuelos de origen y destino en el Aeropuerto El Dorado - crédito @AerocivilCol / X

A través de X, la Aeronáutica civil infotmó: “Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado. Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea. Seguiremos informando”.

Noticia en desarrollo...

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