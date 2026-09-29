Colombia

Gustavo Petro acusó a director de seguridad de la Aerocivil de arriesgar su seguridad en el aeropuerto de Barranquilla: “Un funcionario de Abelardo...”

El exmandatario acudió a la capital colombiana para asistir a un encuentro con líderes estudiantiles en la Universidad del Atlántico

Expresidente Gustavo Petro llegó al aeropuerto de Barranquilla y fue recibido por miles de ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro arribó a Barranquilla para cumplir con un encuentro programado en el campus de la Universidad del Atlántico previsto para el martes 29 de septiembre de 2026.

Sin embargo, su llegada al departamento del Atlántico tuvo diferentes percances. A través de su cuenta de X, el exmandatario denunció que, al llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el municipio de Soledad, sostuvo que no contó con personal de seguridad durante su ingreso a la terminal aérea, lo que, a su juicio, representó un riesgo para su integridad.

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Además, el exjefe de Estado apuntó directamente contra el jefe de seguridad del aeropuerto, aprovechando también para resaltar su gestión que, para él, benefició a los viajeros hacia la capital atlanticense.

El expresidente tendrá previsto asistir a un encuentro académico en la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X
El expresidente tendrá previsto asistir a un encuentro académico en la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

Pese a ello, Petro reconoció que fue recibido por centenares de ciudadanos que aprovecharon su llegada a Barranquilla para tomarse fotos y extender sus mensajes de respaldo hacia su gestión durante su periodo presidencial.

“Así me recibieron en Soledad y Barranquilla. Aunque el jefe de la seguridad que es funcionario público de la Aeronáutica Civil hoy dirigida por Abelardo, entidad con la cual logré ampliar la funcionalidad del aeropuerto robado por el clan Gerlein, arriesgó mi seguridad personal al hacer recorrer todo el aeropuerto sin seguridad (...) Sin embargo, así me recibió el pueblo barranquillero y del Atlántico en el aeropuerto en Soledad”, escribió el expresidente en sus redes sociales.

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Posterior a ello, el exmandatario difundió fotografías y videos del momento en el que se encuentra con varios ciudadanos presentes en el aeropuerto local.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Polémica por evento académico de Petro

La llegada de Gustavo Petro a la ciudad de Barranquilla ha desatado una serie de cuestionamientos en la capital colombiana. De hecho, por su actividad en la Universidad del Atlántico, la rectoría del centro universitario suspendió las actividades presenciales en su sede Norte el 29 de septiembre de 2026.

La decisión obedeció ante los riesgos de disturbios vinculados con un encuentro convocado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios con el expresidente colombiano.

La Rectoría consideró que la actividad política podía incidir en la contienda electoral interna, debido a que uno de los dirigentes estudiantiles relacionados con la convocatoria participa en esos comicios. La institución afirmó que la medida buscaba proteger la seguridad, la vida y la salud de la comunidad universitaria.

La administración sostuvo que la convocatoria fue conocida mediante redes sociales y grupos de mensajería, sin que sus organizadores tramitaran formalmente el uso de la plazoleta del Bloque D ni presentaran la documentación requerida para este tipo de encuentros.

Organizaciones y testigos respaldan la hipótesis de un entorno laboral hostil y sistemático en la Facultad de Ciencias Humanas - crédito Universidad del Atlántico
Organizaciones y testigos respaldan la hipótesis de un entorno laboral hostil y sistemático en la Facultad de Ciencias Humanas - crédito Universidad del Atlántico

Barrios aseguró que tampoco recibió pólizas, planes de contingencia ni protocolos para desarrollar la actividad. “No hay permiso para ese evento. Nosotros nos enteramos por la comunidad y por las redes sociales, pero en ningún momento se solicitó a las directivas que facilitaran el espacio”, dijo el rector a Emisora Atlántico.

El rector añadió que estudiantes, docentes y padres de familia expresaron inquietudes por una posible alteración del orden público. La Universidad pidió acompañamiento de la Policía en los alrededores de la sede Norte, con el propósito de conservar la tranquilidad y responder ante eventuales incidentes.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, conocida como Aspu, rechazó la resolución y mantuvo la invitación a docentes, estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad académica para la concentración que se realizará en la plazoleta del bloque D del alma mater.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

El sindicato propuso que la visita de Petro sirviera para debatir el Presupuesto General de la Nación, los recursos destinados a las universidades públicas y la situación interna de Uniatlántico. La jornada, según la organización, debía desarrollarse de manera pacífica, respetuosa y democrática, con la financiación de la educación superior pública como eje.

La decisión coincidió con la elección de representantes estudiantiles y de otros estamentos para el Consejo Superior y órganos colegiados, prevista para el viernes 2 de octubre.

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