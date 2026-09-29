Sigue el agarrón entre los senadores Germán Rodríguez y Alejandra Omaña: “Si van a decirme que estudie por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”

El congresista de Salvación Nacional respondió a las críticas de Omaña y le pidió que termine la carrera - crédito @GermanRSenador/X

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Un nuevo enfrentamiento entre el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez y la senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

En esta ocasión, el senador respondió a la congresista, quien le pidió que estudiara y lo calificó como el senador más inculto del Congreso.

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“Hace unos días la senadora Alejandra Omaña me mandó a estudiar y aseguró que yo era el senador más inculto del Congreso”, señaló.

Germán Rodríguez respondió a Alejandra Omaña, senadora del Pacto Histórico, después de que ella le pidiera que estudiara y lo calificara como “el senador más inculto del Congreso” - crédito @GermanRSenador/X

Por ese motivo, el senador Germán Rodríguez señaló que, antes de enviar a otros a estudiar, la congresista debería terminar “su propia carrera profesional”. También le pidió que, antes de cuestionar, “revisara” sus propios estudios.

“Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional. Antes de cuestionar los títulos de los demás, convendría revisar los propios”, aseveró.

El congresista de Salvación Nacional aseguró que no necesita “atacar” la formación de nadie para defender sus argumentos, pero insistió en que, si lo van a cuestionar, “el consejo debe venir acompañado del ejemplo”.

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“Yo no necesito atacar la formación de nadie para defender mis argumentos. Pero si van a decirme que estudie, por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez afirmó que, durante una anterior moción de censura, Omaña le pidió que estudiara y sostuvo que nunca había tomado un libro. Frente a esas declaraciones, aseguró que cuenta con tres carreras profesionales y cuestionó la formación académica de la senadora.

El congresista añadió que tiene tres especializaciones y relató que estuvo cerca de concluir una cuarta carrera antes de irse al área de combate. También indicó que terminó una maestría en Creación Literaria y que espera recibir su título en diciembre.

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“Hay una palabra que se llama especialización. Yo tengo tres especializaciones, senadora. Creo que usted no tiene ninguna. Estuve a punto de terminar mi cuarta carrera cuando me fui al área de combate. Cuando regresé, no pude terminarla, pero acabo de terminar una maestría en Creación Literaria. Creo que usted no sabe qué es una maestría”, expresó.

Además, invitó a la senadora a leer su novela Los hijos del infierno, cuya publicación, según dijo, está prevista para el próximo año en la Feria del Libro. Rodríguez insistió en que, si Omaña le pide que estudie, debería terminar primero su carrera profesional.

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Germán Rodríguez insistió en que, si Omaña le pide que estudie, debería terminar primero su carrera profesional - crédito suministrada/@amaranta.hankx/Isntagram

“Espero graduarme en diciembre. También la invito a leer mi última novela, Los hijos del infierno, que se publicará el próximo año en la Feria del Libro. Entonces, senadora, si usted me manda a estudiar y dice que nunca he tomado un libro, le solicito que, por lo menos, termine su carrera profesional”, aseveró.

Primera pelea

Recientemente, Alejandra Omaña pidió intervenir en réplica después de la exposición de Iván Cepeda. Al iniciar, lanzó una dura crítica contra el senador Germán Rodríguez, a quien acusó de carecer de formación y hábito de lectura.

“Si este Senado tuviera que elegir al legislador más inculto, usted ganaría”, expresó la congresista.

Al referirse a una fotografía junto a Lozada, Omaña explicó que la imagen correspondía a un encuentro con Julián Gallo. Sostuvo que no posó con un guerrillero, pues se trataba de un firmante del acuerdo de paz y exsenador. Además, pidió a Rodríguez moderar sus expresiones ofensivas.

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Omaña ejerció su réplica y, junto a Iván Cepeda, reprocharon los señalamientos por parte del senador de Defensores de la Patria - crédito Canal Congreso

Rodríguez también mencionó el nombre Amaranta Hank, usado por Omaña durante su paso por la industria para adultos. Ella respondió que no siente vergüenza por esa etapa y defendió las razones que llevaron a muchas mujeres a esa actividad: la falta de oportunidades, educación pública y empleo digno.

La legisladora añadió que fue una decisión personal y vinculada con su autonomía corporal y sexual. También sostuvo que sectores políticos rechazan a Rodríguez por prejuicios de clase.

Para cerrar, Omaña dijo que el senador no tiene derecho a juzgar su vida. Le exigió respeto, preparación y una conducta más responsable durante debates del Senado.

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