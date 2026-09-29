Colombia

Gobernador de Antioquia responsabilizó a Coosalud por muerte de bebé de tres meses oriundo de Nechí: “Fue dolorosamente negligente”

La familia confirmó que el menor sufrió un paro cardíaco después de permanecer hospitalizado por una infección respiratoria grave, sin que se concretara el desplazamiento aéreo hacia la institución de Bogotá que lo había aceptado

Las autoridades nacionales competentes definirán la inclusión final de la banda El Mesa en los programas de seguridad, luego de la petición del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón - crédito captura pantalla/Gobernación de Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a la EPS Coosalud por la muerte del menor Juan José Barroso Betín - crédito captura pantalla/Gobernación de Antioquia
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó en la mañana del martes 29 de septiembre a Coosalud por la muerte de Juan José Barroso Betín, el bebé de tres meses de Nechí que esperaba una remisión médica.

El mandatario departamental afirmó que la EPS incurrió en una actuación negligente pese a las gestiones realizadas para encontrar atención especializada, además de la exposición pública del caso desde el 20 de septiembre.

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Respecto al niño que infortunadamente se nos murió procedente del Bajo Cauca, toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos”, señaló Rendón

Juan José Barroso Betín murió en la ciudad de Montería luego de sufrir un paro cardíaco, mientras aguardaba un traslado a una institución con mayor capacidad para atender su condición respiratoria.

Coosalud
El bebé de tres meses falleció en la ciudad de Montería tras sufrir un paro cardíaco en medio de la espera de su remisión - crédito Coosalud

La familia del niño y la Gobernación de Antioquia cuestionaron que la remisión no se hubiera concretado, pese a que existía aceptación en un centro asistencial de Bogotá.

Rendón señaló que la administración departamental había conseguido una alternativa para la atención del menor, con especialistas y equipos requeridos para su estado de salud.

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El gobernador aseguró que las gestiones oficiales no bastaron porque la EPS no materializó el traslado. “Conseguimos no solo donde pudiese ser atendido con los especialistas, con los equipamientos del caso, y la EPS fue tremenda y dolorosamente negligente en este caso, con un desenlace muy triste y fatal”, concluyó el gobernador.

El reclamo del mandatario se produjo después de una denuncia pública que había formulado el 20 de septiembre. En esa oportunidad, alertó sobre el deterioro de la salud del niño y pidió que se agilizara el proceso de remisión.

Según explicó Rendón, la Gobernación también recurrió a la Superintendencia Nacional de Salud ante las demoras. La entidad intervino y logró que una institución de Bogotá aceptara al paciente. Aun así, el traslado nunca se realizó. La familia esperaba que el niño fuera llevado por vía aérea al centro especializado que podía atenderlo.

La EPS Coosalud argumentó que el estado de salud del paciente convertía cualquier traslado en un procedimiento de alto riesgo - crédito Colprensa
La EPS Coosalud argumentó que el estado de salud del paciente convertía cualquier traslado en un procedimiento de alto riesgo - crédito Colprensa

La muerte del menor fue confirmada por su padre, Juan Carlos Barroso Delgado, al Sistema Informativo de Teleantioquia. El progenitor había relatado las dificultades para lograr que la atención requerida se hiciera efectiva.

La familia pidió durante semanas que se autorizara la remisión

Los padres de Juan José afirmaron que realizaron llamadas y solicitudes constantes para acelerar el traslado. El bebé permanecía hospitalizado mientras sus familiares buscaban una respuesta sobre el lugar que podría recibirlo.

El cuadro clínico comenzó con síntomas de gripa, de acuerdo con el relato de la familia. Más tarde, los médicos diagnosticaron una infección respiratoria grave que comprometía gran parte de los pulmones del niño.

Juan Carlos Barroso Delgado indicó que recibió información sobre la aceptación del bebé en una institución especializada. La expectativa de la familia se centró entonces en el traslado aéreo. Ese desplazamiento no se materializó. El niño murió antes de que pudiera llegar al centro asistencial al que había sido remitido.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, respaldó la revisión de lo ocurrido y señaló que la dependencia acompañó el caso. La funcionaria afirmó que esperan las decisiones que adopten los organismos de control.

Solano sostuvo que durante el seguimiento encontraron “posibles situaciones de fallas” en el proceso de remisión. La secretaria pidió que la Superintendencia evalúe la actuación de la EPS.

Coosalud señaló que buscaba una institución con terapia Ecmo

Por su parte, Coosalud informó que adelantaba la búsqueda de una institución con capacidad para ofrecer terapia Ecmo, un soporte especializado para pacientes en estado crítico.

La EPS indicó que la condición clínica de Juan José convertía cualquier traslado en un procedimiento de alto riesgo. Esa fue la explicación entregada por la entidad frente a la falta de remisión efectiva.

La actuación de la EPS y el proceso de traslado quedarán bajo la mirada de la Superintendencia Nacional de Salud. Para la familia del niño, el reclamo se mantiene: Juan José murió mientras esperaba la remisión que podía llevarlo a otro centro de atención.

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