Gustavo Dudamel ha comenzado su era neoyorquina. Intenta seguirle el ritmo

A plea for a ticket before the New York Philharmonic’s first concert led by Gustavo Dudamel, the orchestra’s new music and artistic director, at Radio Music City Hall in New York, Sept. 10, 2026. The Philharmonic kicked off its Dudamel era with a barnstorm of Manhattan that began at Radio City Music Hall and continued with an intimate, commemorative concert at the World Trade Center before playing its first concert of the new season at Geffen Hall. (George Etheredge/The New York Times)

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Gustavo Dudamel lleva apenas una semana dirigiendo la Filarmónica de Nueva York y ya se siente como una orquesta diferente.

Los músicos parecen estar divirtiéndose más, y están interpretando con un entusiasmo que el público parece compartir. La vibra es buena; esta es una Filarmónica renovada para Nueva York en el año de un joven alcalde enérgico y los Knicks en cinco.

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Durante semanas, los anuncios en la calle y en el metro han declarado "NUESTRA NUEVA ERA COMIENZA AHORA". El rostro de Dudamel está en todos ellos, pero ahora que ha llegado como director musical y artístico de la orquesta, él mismo también está por toda la ciudad, con una gira triunfal de la Filarmónica por Manhattan.

Comenzó en el Radio City Music Hall el pasado jueves con un público de unas 6000 personas. La tarde siguiente, dirigió un íntimo concierto conmemorativo en el World Trade Center por el 25.º aniversario del 11 de septiembre. Se te perdonaría pensar que la Filarmónica no tenía hogar si no hubiera llegado, finalmente, al Lincoln Center el miércoles para su primer concierto de la temporada en el Geffen Hall.

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Son tres programas distintos, en el tiempo en que una orquesta usualmente interpretaría uno. Y hay varios más por venir en las próximas dos semanas. Intenta seguir el ritmo.

Cada concierto ha enviado su propio mensaje sobre el futuro de la Filarmónica bajo Dudamel. En el Radio City, la música sinfónica compartió el escenario con cantantes de pop; en el Perelman Performing Arts Center, la orquesta sirvió como un ensamble cívico solemne; en el Geffen Hall, el programa fue a partes iguales contemporáneo y clásico.

En otras palabras, no esperes lo de siempre. Y piensa en la música orquestal más como un medio que como un género. Esa creencia definió el periodo de Dudamel en la Filarmónica de Los Ángeles, su último ensamble, donde construyó su reputación como un director superestrella con un carisma alegre, pero también con una verdadera visión de cómo, y para quién, se hace la música.

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Su faceta de celebridad, apropiadamente, fue el foco en el Radio City. El actor Liev Schreiber, quien presentó el evento, rindió homenaje al rico linaje de directores musicales de la Filarmónica, invocando a Gustav Mahler y Leonard Bernstein pero, de manera reveladora respecto a la insípida historia reciente de la orquesta, se detuvo en Zubin Mehta, quien se fue en 1991.

El Radio City es un lugar divertido para escuchar a la Filarmónica, pero no uno bueno. Amplificada, la orquesta suena más como una banda de foso de Broadway, con cuerdas metálicas y una percusión extremadamente brillante. Cuanto menos compleja y sutil sea la música, mejor para esta sala, y Dudamel programó en consecuencia: un yo-yo que alternaba piezas sinfónicas y sets de pop en miniatura a cargo de St. Vincent, Joaquina y Lizzo. (Aaron Tveit también se unió para algunos temas de musicales, comenzando con una "Something's Coming" rítmicamente descarrilada, de West Side Story).

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Dudamel fue en gran medida la atracción principal. Recibió una ovación de pie en el momento en que salió al escenario, y cada cantante compartió felicitaciones con él. Sin embargo, en su mayor parte se mantuvo callado, pero a través de las grandes pantallas del Radio City se podía ver su dirección de cerca: el placer con el que canalizaba una partitura, sin exagerar, sin importar si era la Obertura de concierto de Philip Glass o "Cuz I Love You" de Lizzo.

Se mostró más contenido en el World Trade Center, dirigiendo a los músicos de cuerda de la Filarmónica en un programa compartido con el Coro de Soldados de la Banda de Campo del Ejército de Estados Unidos. Dudamel suele ser animado, pero aquí también demostró lo minimalista y eficiente que puede ser; en el Adagio para cuerdas de Barber, sostuvo toda la tensión de la música en su mano izquierda, que temblaba minuciosamente como un diapasón mientras hacía gestos a los músicos. Los dos ensambles se unieron para el estreno de "We the Living" de Julia Adolphe, una musicalización líricamente sencilla y conmovedora de un libreto de Safiya Sinclair, así como para la inspiradora pieza favorita del público "Make Our Garden Grow" de Bernstein.

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Las conmemoraciones del 11 de septiembre continuaron en el concierto del miércoles, que abrió con "On the Transmigration of Souls" de John Adams, escrita para el primer aniversario de los atentados. Hoy en día, la pieza es un poco como una cápsula del tiempo. Escuchar sus fragmentos de texto y nombres y mensajes grabados es como explorar una caja de zapatos con fotos viejas y recortes de periódicos. Pero en general, ha envejecido bien; siempre sobria, con una partitura vertical de espacio armónico del que emergen fragmentos de recuerdos, pertenece firmemente al linaje de los collages estadounidenses de Charles Ives.

Dudamel también tiene mucha experiencia con Adams y otros compositores vivos. Bastó escuchar el estreno de "Invisible House", de Zosha di Castri, para entender por qué Dudamel es una de las figuras más comprometidas con la difusión de obras contemporáneas en el mundo de las grandes orquestas. "Invisible House", inspirada en canciones folclóricas ucranianas y en la poesía de Ilya Kaminsky, es intrincada pero llena de libertad, con instrucciones para los músicos como "no sean tímidos", "no tiene que estar perfectamente sincronizado" y "no demasiado perfecto". Dudamel fomentó una cacofonía controlada, pero también un ritmo estimulante que dio paso, hacia el final, a una intimidad contemplativa. Sin embargo, en cada momento, la música se sentía verdaderamente viva, orgánica e impredecible.

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Para cerrar, Dudamel dirigió la Quinta Sinfonía de Prokofiev, con la que hizo su debut en la Filarmónica en 2007. En aquel entonces, no había empezado en Los Ángeles, pero ya se referían a él como "el director del que más se habla en la música clásica". Eso sigue igual, dado su estatus de estrella del pop, pero su habilidad en el podio ha evolucionado. Ciertamente la orquesta interpretó la sinfonía mejor de lo que lo había hecho en los últimos años, con una unidad satisfactoria en las cuerdas y frases moldeadas de manera emocionante que se formaban desde la base y luego estallaban y se evaporaban como un géiser. El sentido de Dudamel de la amplia arquitectura de cada movimiento, algo que no siempre se da por sentado con él, dosificó con sensibilidad la tensión y la liberación, la explosión y el repliegue.

La Filarmónica toca para Dudamel con un compromiso y entusiasmo visibles. Sus miembros no se habían visto tan felices en el escenario en años. O él los inspira, o su llegada estelar ha elevado su moral. O ambas cosas. Sea lo que sea que esté pasando, funciona.

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El ritmo frenético de programas de este mes no es realista ni puede mantenerse durante los próximos meses y años. Pero, cuando la temporada se estabilice y vuelva a un ritmo más normal, incluso una pequeña parte de esta energía representaría un cambio refrescante y alentador para la Filarmónica.

Joshua Barone es editor adjunto de música clásica y danza en la sección de Cultura y crítico de música clásica.