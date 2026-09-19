Trump anuncia un acuerdo de seguridad con Groenlandia

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Los gobiernos de EE. UU. y Dinamarca anticipan un documento firmado después de semanas de diálogo sobre cooperación militar y soberanía.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que su gobierno había alcanzado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorga a Estados Unidos "control permanente sobre la seguridad, y todas las demás necesidades", en el territorio danés semiautónomo.

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Los detalles completos de lo que Trump estaba describiendo no quedaron claros de inmediato, pero poco después del anuncio, los líderes de Groenlandia y Dinamarca emitieron comunicados indicando que esperaban que pronto se firmara un acuerdo.

Anteriormente en su mandato, Trump había hecho declaraciones grandilocuentes sobre tomar el control de Groenlandia, lo que causó una ruptura en la alianza occidental, aunque después se retractó. Pero más recientemente, había enviado asistentes a mantener conversaciones confidenciales con funcionarios de Dinamarca y Groenlandia sobre un papel mucho mayor en la isla ártica.

En una publicación hecha el viernes en redes sociales, Trump dijo que bajo el acuerdo, "ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia, o realizar inversiones sensibles en Groenlandia, sin nuestra aprobación expresa por escrito".

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Trump dijo en su publicación que Estados Unidos "comenzará el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia, de las cuales hay muchas".

Trump también dijo que Estados Unidos "tendrá PARA SIEMPRE la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia". Pero el actual acuerdo de Estados Unidos con Dinamarca para albergar bases militares estadounidenses en Groenlandia no tenía un límite de tiempo.

Estados Unidos estableció por primera vez una presencia militar en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1951 alcanzó un acuerdo con Dinamarca que le otorgaba a Estados Unidos amplia libertad para operar instalaciones militares en la isla. El acuerdo no incluía una fecha de vencimiento.

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El pacto de 1951 permitía el acceso a las fuerzas de las naciones de la OTAN, pero no restringía explícitamente la presencia de naciones "adversarias", como Trump afirmó el viernes que sería el caso con el nuevo acuerdo.

Trump ha presionado durante mucho tiempo para adquirir Groenlandia, pero los líderes tanto en Dinamarca como en Groenlandia han rechazado la idea. Este año, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, dijo que la propiedad estadounidense de Groenlandia seguía siendo una línea roja para Dinamarca. Pero también dijo que ambas partes habían acordado lanzar un "grupo de trabajo de alto nivel para explorar un camino común a seguir".

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Negociadores de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca mantuvieron conversaciones confidenciales en Washington sobre el futuro de Groenlandia a principios de este año. En esas conversaciones, Estados Unidos discutió la cooperación con Groenlandia en materia de recursos naturales y la expansión de la presencia militar estadounidense en el territorio. Según funcionarios cercanos a las conversaciones, los negociadores estadounidenses habían estado insistiendo en tener poder de veto sobre cualquier acuerdo de inversión importante en Groenlandia para excluir a competidores como Rusia y China.

Michael Crowley y Jeffrey Gettleman colaboraron con reportería desde Washington.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Michael Crowley y Jeffrey Gettleman colaboraron con reportería desde Washington.