7 libros para afrontar el fracaso y seguir adelante

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Psicólogos y otros expertos comparten las obras que recomiendan a las personas que lidian con la culpa, la vergüenza o la incertidumbre sobre qué viene después.

La vida está llena de fracasos, grandes y pequeños: las relaciones se terminan o se van apagando, los hábitos nuevos no duran, los proyectos laborales no resultan como esperábamos, las recetas salen mal.

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Pero lo que consideras un fracaso --o lo que te hace sentir como un fracasado-- es mucho más personal que el hecho de haber logrado o no el resultado deseado.

"Algo que yo considero un gran fracaso, tú podrías verlo como un pequeño error, y viceversa", dijo Ashley Chin, psicóloga clínica en Gainesville, Florida. La manera en que defines el fracaso, explicó, depende de todo, desde los mensajes que recibiste durante tu infancia hasta qué tan estrechamente está ligado un tropiezo a tu identidad.

Independientemente de la causa, sentir que fracasaste puede dejarte lidiando con emociones difíciles de manejar como la culpa y la vergüenza, además de grandes preguntas como: "¿Ahora qué sigue?". Chin dijo que la terapia puede ayudar después de un fracaso, pero los libros pueden ofrecer un punto de partida más accesible o menos intimidante.

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"Cuando experimentamos un fracaso somos profundamente vulnerables, y abrirnos a los demás puede sentirse arriesgado", dijo Amanda Cassil, psicóloga clínica en Pasadena, California. "La lectura ofrece consuelo y apoyo cuando tememos salir más lastimados".

Le pedimos recomendaciones a expertos que se especializan en estudiar el fracaso.

'Right Kind of Wrong'

por Amy Edmondson

Si ya te cansaste de escuchar que cada error es una oportunidad para crecer, este libro de 2023 ofrece una perspectiva más matizada. Según Chin, "cuestiona la idea de que todos los fracasos son útiles y productivos".

En lugar de eso, Edmonson distingue entre tres tipos de fracaso: fracasos básicos, causados por errores cometidos por falta de atención o descuido; fracasos complejos, que surgen de una colisión de factores y son difíciles de predecir; y fracasos inteligentes, producto de intentar nuevas estrategias o hipótesis que no dan resultado. El primer tipo es evitable. El tercero, dijo Chin, vale la pena aceptarlo porque nos enseña algo que no podríamos haber aprendido sin intentarlo.

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Sandhya Krishnan, becaria de investigación posdoctoral en la Universidad de Arkansas en Little Rock, que ha estudiado el fracaso, dijo que el libro de Edmonson "te guía para identificar qué tipo de fracaso experimentaste y luego qué hacer al respecto".

Sé amable contigo mismo

por Kristin Neff

Paul Losoff, psicólogo clínico en Northbrook, Illinois, dijo que muchas personas interiorizan los pequeños tropiezos como grandes fracasos porque son demasiado duras consigo mismas en general. "A menudo los pacientes tienen una voz fuerte e hipercrítica en su cabeza diciéndoles que fracasaron", dijo. "Recomiendo este libro para ayudar a reducir ese ruido".

Publicada en 2011, esta guía de Neff basada en investigaciones presenta la autocompasión como una alternativa más fuerte que la autoestima, con ejercicios para afrontar los reveses con atención plena y amabilidad en lugar de con juicios. Tampoco tienes que sacrificar tus estándares para ser amable contigo mismo. "Está bien tener altas expectativas para ti mismo", dijo Losoff, y agregó: "Neff deja claro que no tienes que castigarte cuando no las cumples".

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El juego interior del tenis

por W. Timothy Gallwey

Publicado por primera vez en 1974, este clásico de los deportes trata sobre cómo dudar y pensar demasiado pueden impedirte alcanzar tus objetivos.

Cassil, la psicóloga de Pasadena, dijo que valoraba que Gallwey fomentara una conciencia sin juicios --observar tus pensamientos, sentimientos y experiencias de manera neutral, sin etiquetarlos como buenos o malos--, la cual usa con sus propios clientes después de reveses difíciles. "Gran parte del trabajo consiste en comprender la importancia de desvincular el fracaso de la percepción que tienes de tu propio valor como ser humano", dijo.

No hace falta que seas aficionado al tenis para aprender del libro de Gallwey. De hecho, quizá sea mejor si no lo eres. "Siempre me gusta abordar los problemas desde un ángulo inesperado porque eso despierta nuestra creatividad y hace menos probable que adoptemos un enfoque prescriptivo", dijo Cassil.

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Más fuerte que nunca

por Brené Brown

En este libro de 2015, Brown, una científica social, se basa en su investigación sobre la vergüenza y la vulnerabilidad para explorar cómo las personas se vuelven a levantar después de las caídas inevitables de la vida, desde pérdidas de empleo y rupturas amorosas hasta luchas más pequeñas y decepciones diarias.

Chin elogió el enfoque cualitativo del libro: el proceso de tres partes de Brown --reconocimiento, enfrentamiento y revolución-- pide a los lectores que enfrenten sus emociones después de un fracaso, cuestionen las historias que se cuentan a sí mismos sobre lo que sucedió y pongan en práctica lo que aprendieron. "El objetivo no es endurecerse ante posibles fracasos, sino encontrar el valor para seguir asumiendo riesgos", dijo Chin.

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Mindset, la actitud del éxito

por Carol S. Dweck

Si alguna vez has tenido un revés que te convenció de que es el final del camino, este libro de 2007 sugiere que esa conclusión puede convertirse rápidamente en una profecía autocumplida. En él, Dweck, psicóloga en Stanford, contrasta una mentalidad fija (la creencia de que tus habilidades están determinadas de antemano) con una mentalidad de crecimiento (que deja espacio para mejorar a través del esfuerzo y el aprendizaje). Una mentalidad de crecimiento, argumenta, es el secreto del éxito.

Krishnan leyó el libro después de dejar la carrera de medicina sin terminarla, echando por tierra un plan que había seguido durante la mayor parte de su vida. Se dio cuenta de que una mentalidad de crecimiento había sido fundamental para poder seguir adelante.

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"Siempre tuve una mentalidad fija sobre mi educación y mi carrera, pero fracasar de una manera que alteró tanto mi identidad me obligó a descubrir qué seguiría después", dijo. Ella recomendó el marco de trabajo de Dweck para cualquiera que necesite ayuda para ver las dificultades como una razón para adaptarse, en lugar de un motivo para rendirse.

Radical Acceptance

por Tara Brach

Muchas personas ven el fracaso como una señal de que algo anda mal con ellas, una creencia que se aborda en el libro de 2003 de Brach. Basándose en enseñanzas budistas, historias clínicas y meditaciones guiadas, Aceptación radical ayuda a los lectores a responder a los juicios sobre sí mismos con atención plena y autocompasión. También los ayuda a asumir la responsabilidad de sus actos, aun mientras aceptan que los fracasos no significan que sean defectuosos como personas.

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Chin se lo recomienda a menudo a sus clientes, y a veces utiliza sus ejercicios en las sesiones. "Tiene muchísimas herramientas para desafiar el perfeccionismo y la autocrítica que rodean los sentimientos de fracaso", dijo Chin.

El hombre en busca de sentido

por Viktor Frankl

Este clásico combina el relato de Frankl sobre su supervivencia en los campos de concentración nazis con una exploración de cómo las personas pueden encontrar sentido a sus vidas a pesar de un sufrimiento profundo. Publicado por primera vez en 1946, el libro es difícil en algunas partes, dijo Cassil, pero en última instancia está lleno de "conexión y esperanza".

"La gente tiende a resistirse cuando lo recomiendo, porque existe una sensación de: 'Bueno, obviamente lo que estoy pasando no es tan malo como el Holocausto'", dijo Cassil. Pero la mayoría de las veces, dijo, ve a sus pacientes conectar profundamente con la búsqueda de propósito de Frankl en medio de circunstancias fuera de su control, especialmente después de que un fracaso hace que duden de lo que sigue.