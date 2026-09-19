Trump dice que vetó a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca

Guardar

El presidente citó la cobertura de los medios, que consideró "noticias falsas". No quedaba claro cómo se aplicaría o defendería en los tribunales semejante prohibición.

El presidente Donald Trump abrió el viernes un nuevo frente en sus cada vez más numerosos enfrentamientos con los medios de comunicación, al anunciar abruptamente que había prohibido la entrada de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, aunque no quedó claro cómo se aplicaría su prohibición.

PUBLICIDAD

"Algo anda mal en un país que puede permitir que haya gente que escriba noticias intencionalmente negativas", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, poco después de anunciar su prohibición, "con efecto inmediato", en una publicación en Truth Social.

"Ahora bien, si quieren escribirlas, está bien, pero no tengo que dejarlos entrar a mi a la casa del pueblo", agregó el presidente.

No estaba claro lo que la prohibición de Trump significaría en la práctica. Los comentarios del presidente fueron vagos --"No los quiero en mi oficina; no los quiero aquí", dijo-- y sus asesores no aportaron claridad en un primer momento. Los periodistas de esos medios trabajaban con normalidad el viernes en las instalaciones de la Casa Blanca y no había señales de que su expulsión fuera inminente.

PUBLICIDAD

El anuncio de Trump fue recibido con el repudio instantáneo de muchos grupos defensores de la Primera Enmienda, que lo calificaron de inconstitucional. Tanto CNN como Politico dieron a entender que podrían presentar impugnaciones ante los tribunales.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dijo en un comunicado que las protecciones constitucionales para la prensa "no dependen de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, está de acuerdo con sus reportajes o aprueba las preguntas que hacen sus periodistas".

Desde tiempos de George Washington, los presidentes de Estados Unidos se han quejado de la cobertura de la prensa sobre sus actos, pero Trump ha intentado cada vez más controlar a los medios de comunicación mediante una variedad de mecanismos burocráticos y tácticas de intimidación. El presidente ha presentado demandas y recurrido a herramientas gubernamentales, como citatorios, para atacar a periódicos, presentadores de programas nocturnos, conglomerados corporativos de medios y periodistas cuyo trabajo le desagrada.

PUBLICIDAD

El viernes, en el Despacho Oval, Trump dijo que anunció una prohibición "porque son noticias falsas". Agregó: "Uno se harta de eso".

"Si pudieran mejorar su conducta, me encantaría", agregó.

Cuando se le preguntó si su decisión podría sobrevivir a una impugnación judicial, Trump respondió: "No creo que un tribunal deba permitir que se escriban noticias falsas día tras día".

En un comunicado, Politico dijo: "defenderemos vigorosamente nuestros derechos de la Primera Enmienda". CNN calificó la prohibición de Trump como "un ataque ilegal".

"Tenemos el derecho, bajo la Constitución de Estados Unidos, de hacer esa cobertura sin obstáculos ni interferencia del gobierno", dijo Emily Kuhn, portavoz de CNN. Un portavoz de MS NOW declinó hacer comentarios.

PUBLICIDAD

En su publicación, Trump advirtió que podría sumar otras organizaciones a su posible prohibición, y escribió: "Seguirán Otros Medios de Noticias Falsas".

Trump habló más del tema durante su aparición en el Despacho Oval, repitiendo las quejas habituales que lanza en mítines, conferencias de prensa y entrevistas. "Escriben noticias negativas a propósito", dijo el presidente. "Y lo hacen porque quieren intentar minimizar a los republicanos y a un gobierno republicano".

Es casi seguro que cualquier intento de prohibir el acceso a la Casa Blanca a periodistas de determinados medios sería impugnado legalmente.

Durante su primer mandato, Trump revocó un pase de la Casa Blanca a Jim Acosta, el experiodista de CNN. CNN logró restaurar las credenciales de prensa de Acosta en los tribunales.

PUBLICIDAD

En este mandato, Trump ha intentado prohibir a los periodistas de The Associated Press el acceso a zonas de la Casa Blanca, entre ellas el Despacho Oval, y al Air Force One. La AP ha demandado para restaurar su acceso, pero ese caso sigue en litigio; mientras tanto, los fotógrafos de la AP han tenido acceso continuo al Despacho Oval. Sus periodistas de prensa escrita han tenido un acceso más limitado.

El gobierno de Trump también ha asumido el control del grupo de periodistas que cubre diariamente la Casa Blanca, un pequeño grupo rotativo de reporteros que informa al público sobre las actividades diarias del presidente. Antes, la asociación de corresponsales elegía qué medios participaban.

PUBLICIDAD

Kelly O'Donnell, corresponsal de la Casa Blanca para NBC News, le dijo a Trump el viernes en el Despacho Oval que todo presidente presta juramento de defender la Constitución, lo que incluye la Primera Enmienda, antes de preguntarle cómo justificaba esta prohibición.

"Yo también lo hago", dijo Trump sobre hacer respetar la Constitución. "Mucho más que tú". Luego dijo que estaba vetando a los medios "porque son noticias falsas".

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, dijo que la prohibición planteada por Trump el viernes es claramente inconstitucional porque castigaría a las organizaciones de noticias por el contenido de su labor periodística.

PUBLICIDAD

"Si el presidente Trump tiene la intención de expulsar a estos medios de comunicación del grupo de prensa de la Casa Blanca, su acción es doblemente inconstitucional porque el grupo de prensa es un 'foro público' en virtud de la Primera Enmienda, lo que significa que el presidente no puede excluir de él a los periodistas en función de sus puntos de vista", dijo Jaffer.

Tim Richardson, director de periodismo y desinformación en PEN America, lo expresó sin rodeos: "Alguien tiene que explicarle al presidente Trump cómo funciona la Primera Enmienda".

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería desde Washington.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la relación entre los medios de comunicación, la política y la cultura. Es corresponsal de medios del Times desde 2016.

PUBLICIDAD

Benjamin Mullin reporta para el Times sobre las grandes empresas que están detrás de las noticias y el entretenimiento. Ponte en contacto con él de forma segura en Signal en el +1 530-961-3223 o en benjamin.mullin@nytimes.com.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería desde Washington.