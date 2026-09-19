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El activista millonario James Chambers busca asilo en España

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Encarcelado en Madrid por una solicitud de extradición de EE. UU. que su abogado dice que está vinculada al activismo propalestino, Chambers teme persecución si es devuelto.

James Chambers es un heredero de una fortuna de los medios de comunicación que rompió con su familia hace unos años en un acuerdo que dijo que valía "cientos de millones". Venera a Stalin y a Mao, y llama a Estados Unidos un "ardid de asesinato con fines de lucro".

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Después de que el ataque a Israel liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 desatara la guerra en Gaza, Chambers defendió al grupo militante palestino. Asistió a algunas protestas y pagó la fianza y los honorarios legales de las personas arrestadas en acciones dirigidas contra las sucursales estadounidenses de Elbit Systems, un contratista de defensa israelí, incluidos los miembros de los Comunistas de Berkshire, su colectivo de Massachusetts.

Ahora, Chambers, de 41 años, está en la cárcel en España, luchando contra una solicitud de extradición de Estados Unidos. Fue arrestado en Ibiza en julio, y se espera que un consejo de ministros del gobierno español discuta el asunto el martes.

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La solicitud de extradición llega en un momento de altas tensiones entre España y Estados Unidos. El presidente Donald Trump y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, de izquierda, se han enfrentado por el comercio, el gasto militar y la guerra en Irán. Sánchez ha calificado de genocidio la conducción de la guerra en Gaza por parte de Israel, y España reconoce el Estado de Palestina, posiciones que Estados Unidos no ha adoptado.

El arresto de Chambers este verano generó titulares internacionales y se ha convertido en una causa célebre para algunas figuras políticas y culturales destacadas en España y otras partes del mundo.

Estados Unidos no ha hecho públicos los cargos contra Chambers, pero Baltasar Garzón, su abogado en España, dijo que el gobierno alegaba alteración del orden público y conspiración para causar disturbios relacionados con las protestas de 2023, así como lavado de dinero para financiar en última instancia el terrorismo.

Garzón, un exjuez que alcanzó fama mundial por sus agresivos esfuerzos para extraditar a España a violadores de derechos humanos, desestimó el caso de Estados Unidos como "estrictamente político", y dijo a través de un traductor en una entrevista que este era parte de una campaña más amplia de Estados Unidos contra "personas que tienen una postura concreta sobre Palestina".

La acusación de lavado de dinero de Estados Unidos está vinculada a una transferencia de más de 7 millones de dólares a Túnez después de que Chambers saliera de Estados Unidos, fondos que pagaron deudas y salarios de un equipo de fútbol tunecino, dijo su abogado. Chambers también ha contribuido con más de 1 millón de dólares a organizaciones humanitarias en Gaza que ayudan a huérfanos y otros niños, además de brindar alimentos y agua en el devastado enclave, dijo el abogado.

El dinero de su cliente procede del acuerdo que hizo con su familia para cortar lazos en 2023 con su conglomerado, Cox Enterprises, y que se gastó en causas legales, dijo Garzón.

La defensa sostiene que Estados Unidos tiene el objetivo de manchar los donativos legítimos de Chambers basándose en sus opiniones expresadas, criminalizando la ayuda a los palestinos. Ha presentado un escrito al gobierno español impugnando los cargos y argumentando que los delitos reclamados no cumplen con los criterios de extradición y corren el riesgo de coartar la libertad de expresión, entre otras cuestiones, dijo Garzón.

"Sospechamos que, si fuera extraditado, no se le concedería un juicio justo", agregó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios, y los representantes de España en Washington no respondieron a las consultas.

La presión está creciendo en España para limitar la cooperación con Estados Unidos.

Ione Belarra, integrante del Congreso de los Diputados de España y secretaria general del partido de izquierda Podemos, dijo que Chambers, conocido como Fergie, sería "el primer preso político por la causa Palestina en España".

Alrededor de 150 destacados artistas, activistas y académicos de todo el mundo se unieron el viernes a una carta pidiendo a España que rechace la solicitud de extradición y proteja a Chambers. Los actores Richard Gere, Cynthia Nixon, Natasha Lyonne y Viggo Mortensen, las activistas Angela Davis y Greta Thunberg, y la filósofa Judith Butler se encuentran entre ellos.

La esposa de Chambers, Stella Schnabel, actriz e hija del artista y director Julian Schnabel, también ha estado haciendo campaña por la liberación de su esposo. "Fergie es un filántropo devoto comprometido en apoyar los esfuerzos humanitarios globales", dijo en un comunicado a The New York Times. "Insto al gobierno español a rechazar la persecución política de Fergie y a enviar un mensaje de que la solidaridad con los palestinos no es un crimen".

Garzón argumenta que, si bien su cliente ha expresado opiniones que son impopulares para el gobierno de Estados Unidos y ha apoyado a activistas y causas humanitarias, no ha cometido ningún delito. Aunque algunos miembros de su colectivo enfrentaron procesos penales por una acción que causó daños en Elbit Systems en Nuevo Hampshire en noviembre de 2023 y se declararon culpables de daños a la propiedad y allanamiento criminal, Chambers no fue arrestado ni acusado, señaló Garzón.

Si la solicitud de extradición fuera rechazada, Chambers sería liberado. Si fuera aceptada, habría medidas adicionales, que incluyen acudir al poder judicial y tal vez regresar al gobierno, lo que podría llevar un año o más, dijo Garzón.

Pero Chambers no tiene intención de volver a casa, dijo su abogado, y ha comenzado a buscar asilo en España, argumentando que enfrentará persecución política si es extraditado.

Ephrat Livni es una reportera del Times que cubre las noticias de último momento en todo el mundo. Vive en Nueva York.

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