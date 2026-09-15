México

Yordi Rosado lanza ‘Quiúbole con la adultez’: de qué trata, cuándo inicia la preventa y cuánto cuesta

El conductor vuelve a la escritura con una de la serie de libros que ilustró a muchos jóvenes durante su adolescencia

yordi rosado -México- 15 septiembre
(Instagram)
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Para algunas generaciones, Quiúbole con... de Yordi Rosado fue una guía para transitar la adolescencia entre dudas sobre sexualidad, autoestima, relaciones y familia. Ahora, el conductor prepara una nueva versión orientada a la adultez, un libro dirigido a personas de entre 20 y 30 y tantos años que buscan respuestas sobre trabajo, dinero, pareja, independencia y salud emocional.

El conductor señala que los títulos anteriores de la serie han vendido cerca de 2 millones de ejemplares. La nueva entrega será su séptimo libro y, a diferencia de los primeros Quiúbole, no estará dividido en una versión para hombres y otra para mujeres.

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“Después de 20 años, un Quiúbole más”, dice Rosado al mostrar una maqueta de la portada. El libro llevará por título completo Quiúbole con la adultez. Manual de supervivencia para cuando ya no eres chavo o chava.

Quiúbole con la adultez abordará el SAT, las relaciones, el trabajo y la independencia

La nueva publicación parte de preguntas que Rosado dice escuchar entre jóvenes y adultos. Algunas se relacionan con el inicio de una relación seria, el pago de impuestos, el ahorro, la búsqueda de empleo, el deseo de emprender y las decisiones sobre vivir con la pareja o salir de casa de los padres.

yordi rosado quiubole con
(Archivo)

“¿Cómo se le entra a la adultez? ¿Cómo se es adulto hoy en día?”, recuerda que le preguntó una joven. Esa inquietud se convierte en el punto de partida para desarrollar el libro.

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De acuerdo con el conductor, el contenido se enfoca en personas que atraviesan los primeros años de independencia, aunque también incluye temas para quienes tienen una familia, enfrentan una separación o buscan mejorar su panorama laboral.

El volumen incluirá capítulos sobre ansiedad, dudas, amor, relaciones, dinero, trabajo, presión social, autoestima, independencia y decisiones personales. También aborda asuntos fiscales como el SAT, el ISR, la elección de un régimen y las obligaciones de quienes comienzan a generar ingresos.

Rosado sostiene que el libro no pretende decirle al lector qué decisión debe tomar. “Un Quiúbole nunca te dice qué hacer. Un Quiúbole te dice: si haces esto, pasa esto. Si haces esto otro, pasa esto otro. Tú decides”, explica.

El autor afirma que consultó a especialistas para elaborar cada apartado. Entre los temas que menciona están la elaboración de un currículum, los procesos de contratación, la posibilidad de pedir un aumento, la decisión de renunciar y la alternativa de emprender.

También incluye reflexiones sobre las diferencias entre generaciones en el trabajo. Rosado comenta que habló con sociólogos y un neuropsiquiatra acerca de las razones por las que integrantes de la generación Z y la generación Alfa buscan esquemas laborales distintos a los de generaciones anteriores.

El nuevo libro de Yordi Rosado hablará de divorcio, sexualidad y presión por tener pareja

Las relaciones afectivas ocupan otra parte del contenido de Quiúbole con la adultez. El conductor adelanta que el libro revisa las separaciones, el divorcio, las crisis de pareja, la falta de deseo sexual y las infidelidades.

Yordi Rosado vuelve a estar al centro de la polémica.
Yordi Rosado vuelve a estar al centro de la polémica. (Yordi Rosado / Facebook)

“Cómo saber cuándo algo en una relación es una crisis y cómo saber cuándo no es solo una crisis, sino que es una situación ya definitiva”, señala sobre uno de los ejes del libro.

Rosado explica que recibió asesoría de psicólogos y terapeutas, entre ellos Mario Guerra y Tere Díaz, para trabajar los capítulos relacionados con pareja, sexualidad e infidelidad.

El libro también busca responder a la presión social que viven algunas personas por no tener una pareja, no casarse, no ser madres o padres, o no cumplir con expectativas familiares y económicas a determinada edad.

“Se me hizo injustísimo que parezca que una persona, en específico una mujer, tenga un mayor o menor valor por tener una pareja”, comenta Rosado durante la transmisión.

El conductor apunta que el texto está recomendado de manera aproximada para lectores desde los 20 años hasta los 30 y tantos. Aclara que la utilidad depende de las experiencias de cada persona, desde elegir una carrera hasta enfrentar una separación o criar a hijos pequeños.

(Captura YT: El Mitote)
(Captura YT: El Mitote)

Cuándo y dónde conseguir Quiúbole con la adultez de Yordi Rosado

La preventa de Quiúbole con la adultez inicia el jueves 17 de septiembre. Rosado indica que los primeros enlaces de compra estarán disponibles en sus redes sociales.

El libro podrá apartarse inicialmente en Amazon y Mercado Libre. El conductor también menciona que buscará ampliar la distribución a otros sitios conforme se acerque el lanzamiento.

Rosado precisa que el precio será de 399 pesos. La edición física estará disponible durante la primera semana de noviembre, aunque en ese momento de la transmisión todavía no confirma el día exacto de llegada a librerías.

Para México, anticipa que el título podría venderse en establecimientos como Gandhi, El Sótano, Sanborns, El Péndulo, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y Walmart. La disponibilidad en cada cadena se anunciará más adelante.

En Estados Unidos, recomienda buscarlo primero en Amazon. También señala que el e-book podrá adquirirse desde cualquier país y que él narrará el audiolibro.

Rosado adelanta que realizará presentaciones en librerías y que prevé llevar el título a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. “Sí, también voy a estar en la FIL en Guadalajara y voy a presentar ya el libro”, afirma.

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