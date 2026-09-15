Morelos, estado donde murió asesinada joven española de intercambio, tiene una de los peores percepciones de seguridad en México, señala INEGI

Agentes de policía resguardan una escena acordonada durante una investigación que involucra a la mujer retratada en el recuadro superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El día de hoy, 14 de septiembre, se dio a conocer el asesinato de una joven española que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los reportes preliminares señalan que pudo tratarse de un asalto aunque la Fiscalía del Estado trabaja en esclarecer los hechos.

Claudia Tacoronte, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos como parte de una estancia de movilidad académica en la UAEM.

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El hecho ocurre en un contexto de alta percepción de inseguridad que se vive en el estado, tal como revelan cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI.

De acuerdo con las estadísticas el Estado de México tiene la percepción de inseguridad más alta del país con 90.0% de la población que manifestó sentirse insegura; sin embargo, Morelos lo sigue de cerca, en el segundo puesto, por un 88.7% de percepción en inseguridad. En el tercer sitio se encuentra Tabasco con un 87.6%

Solo 32,8% de las personas mayores de 18 años en Morelos afirmó sentirse segura al caminar sin compañía por la noche cerca de su vivienda, de acuerdo con el reporte del INEGI. La entidad ocupó el penúltimo sitio nacional en ese indicador, por encima únicamente del Estado de México, donde la proporción fue de 30,0%.

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La percepción de riesgo se mantuvo elevada, aunque los registros reportaron descensos en la ocurrencia de delitos dentro del estado.

El video muestra una calle de noche con un grupo de personas congregadas cerca de un edificio identificado como la Casa de la Cultura. Un vehículo policial con luces azules intermitentes está presente en la escena. La joven herida se refugió en el lugar tras ser atacada, mientras se reporta una demora en la respuesta de los servicios de emergencia. Video: Redes sociales

Por un lado, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes cayó de 23 mil 812 en 2024 a 21 mil 635 en 2025, una reducción de 9,1% en la prevalencia delictiva.

De acuerdo con las cifras oficiales la incidencia total también disminuyó: Morelos pasó de 40 mil 229 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 34 mil 728 en 2025, lo que implicó una baja de 13,7%; sin embargo, los casos de violencia siguen siendo noticia en la localidad.

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En el país, el fraude fue el delito más frecuente en 27 entidades federativas; la extorsión encabezó la lista en tres estados, mientras que el robo o asalto en calle o transporte público ocupó el primer lugar en dos.

La cifra negra nacional permaneció en 93,4%, ya que en esa proporción de delitos no se presentó denuncia o no se abrió una carpeta de investigación.

Una ilustración muestra a un hombre que lleva un cuchillo parcialmente oculto en la mano, mientras camina por una calle adoquinada entre otros transeúntes con bolsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feminicidios en la UAEM: van cuatro estudiantes asesinadas en lo que va de 2026

Cabe mencionar que el caso de la estudiante de España no es el primer para la UAEM, pues esta institución suma ya cuatro estudiantes asesinadas o localizadas sin vida durante los primeros nueve meses de 2026.

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Tras el homicidio de la española Claudia Tacoronte Aguilera la noche del 12 de septiembre en Cuautla; los casos derivaron en protestas, un paro estudiantil y exigencias para reforzar la seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Las víctimas tenían entre 15 y 21 años y mantenían distintos vínculos académicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dos expedientes, los de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, son investigados como feminicidios; el asesinato de Claudia se indaga con ese protocolo, mientras que las autoridades no habían informado una clasificación definitiva para el caso de Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

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Claudia Tacoronte, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos como parte de una estancia de movilidad académica en la UAEM.

La noche del 12 de septiembre fue atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Alcanzó a correr hacia el recinto para pedir ayuda, pero murió por las heridas.

La hipótesis difundida inicialmente apunta a un presunto asalto. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió la investigación bajo protocolo de feminicidio y estableció comunicación con autoridades consulares de España.

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El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, explicó que la institución actuó desde el hallazgo del cuerpo: “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”.

La UAEM pidió una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. La Universidad de Granada condenó el asesinato y ofreció apoyo a la familia de Claudia y a las autoridades consulares españolas.

Foto: Instagram / Cuartoscuro

En Canarias, el Ayuntamiento de Santa Brígida, municipio donde residía la joven, expresó consternación e indignación por el crimen. Otras instituciones españolas también emitieron condenas.

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