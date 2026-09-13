Mercurio se está encogiendo, y más rápido de lo que pensábamos

A photo provided by NASA shows the planet Mercury in October 2008. Researchers say the planet might have shrunk by as much as 14.5 miles Ñ nearly a percent off of its current size Ñ since its formation 4.5 billion years ago. (NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington via The New York Times) Ñ NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED MERCURY SIZE BY K. R. CALLAWAY FOR SEPT. 11, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

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Nuevas estimaciones que utilizan las arrugas de la superficie del planeta muestran que el planeta más pequeño de nuestro sistema solar se contrae aún más, a un ritmo mayor de lo esperado.

Mercurio es, por mucho, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar: tiene alrededor de 1/29 del ancho de Júpiter y solo un tercio del ancho de la Tierra. Algún día, podría ser aún más pequeño.

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Cuando Mercurio se formó hace unos 4500 millones de años en las tumultuosas colisiones de los inicios del sistema solar, era un planeta mucho más caliente. Sin embargo, a lo largo de muchos milenios, su núcleo metálico se ha enfriado y contraído, lo que ha provocado que la superficie del planeta se deforme y se arrugue.

Estimaciones anteriores sugerían que Mercurio se había encogido apenas unos pocos kilómetros desde su formación. Ahora, los científicos dicen que se está encogiendo hasta un 30 por ciento más rápido de lo previsto. Incluso podría haberse encogido hasta en 23,3 kilómetros, lo que representa casi un 1 por ciento de su radio actual de 2439 kilómetros.

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Esta nueva estimación, publicada el jueves en la revista Geophysical Research Letters, les da a los astrónomos una nueva comprensión de cómo se formó y evolucionó el planeta, y otros similares.

"Muchos cuerpos, como la Luna y Marte, se están encogiendo actualmente", dijo Gaku Nishiyama, científico planetario del Instituto de Investigación Espacial del Centro Aeroespacial Alemán y director del estudio. "Pero en el caso de Mercurio, puede contraerse aún más debido a su gran núcleo metálico".

Para llegar a su conclusión, Nishiyama y su equipo utilizaron imágenes del sobrevuelo de 2004 de la nave espacial Messenger de la NASA y modelos digitales más recientes para analizar las crestas y valles del planeta, las "arrugas" de la superficie que se forman a medida que el planeta se encoge. También observaron características que podrían ocultarlos, como flujos de lava y restos de impactos, que podrían dificultar que los investigadores a unos 156 millones de kilómetros de distancia vean el panorama completo.

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"La razón por la que la estimación aún resulta difícil es que tenemos que depender de las topografías que son visibles en la superficie del planeta", dijo Nishiyama.

Se necesitarán más datos e imágenes de la superficie del planeta para determinar con exactitud cuánto se ha encogido Mercurio en los últimos 4500 millones de años, pero el rango del estudio de un 10 a un 30 por ciento más rápido que las estimaciones anteriores revela otra pieza del rompecabezas de la evolución de los planetas, dicen los expertos.

"Cada planeta es un bicho raro que tiene una historia que contar", dijo Sam Birch, geocientífico planetario de la Universidad de Brown que no participó en el estudio. "Si puedes entender qué tan rápido se encoge Mercurio, puedes entender qué tan rápido se enfría, con qué tamaño comenzó y de qué está hecho".

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Los autores del estudio esperan aplicar lo que han aprendido sobre las arrugas ocultas de los planetas a otros mundos rocosos, como Marte y la Luna.

Por fortuna, puede que haya nuevos datos en el horizonte: a finales de este año, la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanzarán su misión BepiColombo, que se convertirá en la segunda en entrar en la órbita de Mercurio, lo que proporcionará una mirada de cerca a este planeta rara vez visto.

"Podremos poner esto a prueba bastante pronto, lo cual es estupendo", dijo Birch. "La cuestión es si será exactamente el 30 por ciento o el 10 por ciento".

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K. R. Callaway es reportera de ciencia y forma parte de la generación 2026-27 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.