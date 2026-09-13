“La ayuda humanitaria no debería tener cara de moneda”: Topos Adrenalina, ante los recientes sismos en América Latina

La integrante de Topos Adrenalina sostiene que el auxilio no debe depender de posturas ideológicas y señala que el aumento de actividad sísmica y volcánica en América Latina exige mantener la preparación permanente

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La Embajada de Estados Unidos en México reconoció a la agrupación Topos Adrenalina por su participación en las labores de rescate tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, en el marco del 25 aniversario de la tragedia. Como parte de ese homenaje, Pola Díaz Moffitt, directora operativa del grupo, ofreció una entrevista en la que repasó su experiencia en la Zona Cero, la preparación de México ante desastres y la polémica sobre la “ideologización” de la ayuda humanitaria en Colombia y Venezuela.

Zona Cero: “cada recuperación es un puñito de esperanza”

Pola Díaz Moffitt relata que el equipo mexicano llegó a Nueva York tras la reapertura del espacio aéreo y explica que los avances científicos ayudan a dar certeza a familias que aún esperan noticias. (AP Foto/Fernanda Pesce)

Díaz Moffitt relató que su equipo llegó a Nueva York tras la reapertura del espacio aéreo, en plena emergencia, cuando “el desastre no tenía una dimensión física”. Explicó que, gracias a los avances científicos, cada recuperación de restos representa una posibilidad de identificación para las familias que aún esperan noticias, más de dos décadas después del atentado.

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La rescatista aseguró que procura conservar solo los recuerdos positivos de aquellas jornadas: “lo triste hay que sacarlo por la puerta de atrás”, dijo, y subrayó que nunca se sabe en qué momento la propia experiencia puede convertirse en inspiración para otra persona.

México, “mejor preparado” pero nunca al cien por ciento

Con el aniversario del 19 de septiembre como telón de fondo, la directora operativa de Topos Adrenalina sostiene que los simulacros y la preparación cotidiana han mejorado la respuesta, aunque persiste un margen irreductible de riesgo. (@topos)

De cara al próximo aniversario del 19 de septiembre, Díaz Moffitt sostuvo que México ha mejorado su capacidad de respuesta frente a sismos, aunque insistió en que ningún país alcanza una preparación total. Entre los puntos clave que destacó:

Los simulacros funcionan porque quedan grabados a nivel subconsciente y se activan en momentos de emergencia real.

La prevención debe entenderse como un estilo de vida, no como una medida aislada en oficinas o escuelas.

Siempre existe “un uno por ciento más” por aprender e implementar, sin importar la experiencia acumulada.

Colombia y Venezuela: rechazo y barreras ideológicas

Cuestionada sobre el incremento de sismos en América Latina —incluyendo los casos de Colombia y Venezuela— y sobre el rechazo que en su momento enfrentaron los Topos mexicanos en territorio colombiano, Díaz Moffitt fue enfática: “la ayuda humanitaria no debería de tener cara de moneda”.

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La rescatista reconoció que, en un mundo globalizado, las barreras ideológicas y políticas pueden interponerse en las labores de auxilio, pero remarcó que cada organización debe actuar “desde su trinchera”. Sobre el aumento de actividad sísmica y volcánica en la región, consideró que se trata de un fenómeno que el planeta manifiesta de forma natural, y llamó a mantener la preparación como única respuesta posible.

Una responsabilidad, no un mérito personal

Finalmente, al ser consultada sobre el reconocimiento recibido de parte de la representación diplomática estadounidense, Díaz Moffitt aclaró que el homenaje no es a título personal, sino a Topos Adrenalina como institución. “El que te reconozcan es una gran responsabilidad”, afirmó, al señalar que ese tipo de distinciones exigen mayor consciencia sobre el ejemplo que se transmite a quienes observan su labor.

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