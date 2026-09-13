México

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fechas confirmadas de las asambleas informativas

Los aspirantes deben tener una cuenta Llave MX y contar con una CURP certificada

Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026.
Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026.
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Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026. Antes de ese periodo, cada plantel deberá informar a su comunidad la fecha, el horario y la sede de las asambleas en las que se detallará el trámite, ya que no habrá una convocatoria nacional única.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar señaló que la convocatoria para la inscripción durará 9 días hábiles, del 21 al 30 de septiembre, mientras que las asambleas informativas se realizarán entre el 14 y el 30 de septiembre.

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Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026 (X@BecasBenito)
Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026 (X@BecasBenito)
Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026 (X@BecasBenito)
Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro anunciaron que el próximo registro para alumnos de escuelas públicas estará habilitado del 21 al 30 de septiembre de 2026 (X@BecasBenito)

Para conocer el lugar y la fecha de las asambleas informativas, cada escuela comunicará los detalles correspondientes. La fecha exacta también estará disponible en el canal de WhatsApp de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar de cada estado.

Detalles de las becas

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior, como preparatorias, bachilleratos y modalidades equivalentes. El apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses mediante un depósito directo a la tarjeta del Bienestar. Los pagos cubren los 10 meses considerados dentro del ciclo escolar, ya que julio y agosto quedan fuera por ser periodo vacacional.

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Cada estudiante podía recibir la beca hasta por 40 meses, siempre que permanezca inscrito en educación media superior pública y cumpla con los criterios establecidos por el programa.

Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa destinado a estudiantes de licenciatura inscritos en una institución pública considerada prioritaria. La iniciativa buscaba apoyar la permanencia y conclusión de los estudios universitarios. Las y los beneficiarios reciben 5,800 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar.

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)

El registro solicita Llave MX, CURP certificada y datos escolares

El registro para ambas becas, se realizaría a través del portal becabenitojuarez.gob.mx y https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Antes de iniciar, los aspirantes deben tener una cuenta Llave MX y contar con una CURP certificada.

La cuenta Llave MX se genera en el portal llavemx.gob.mx. El proceso pedía la CURP, código postal, colonia, un correo electrónico o celular y la creación de una contraseña.

La CURP certificada puede consultarse o descargarse en el portal de RENAPO. El documento debe incluir la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que acreditaba la validación de los datos con el acta de nacimiento.

Una campaña informativa de Becas Bienestar presenta a una mujer joven en distintos entornos. Se observa a la persona en la azotea de un edificio con panorámica urbana y en un parque con vegetación. El video incluye un llamado a "Certificar tu CURP", indicando un proceso para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Durante la inscripción, las y los estudiantes deben cargar su CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo de su escuela, un comprobante de domicilio reciente y datos de contacto.

Finalmente, la entrega de tarjetas del Bienestar para quienes completen el trámite está prevista entre el 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026.

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