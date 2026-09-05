Septiembre es el nuevo enero

Back-to-school season in September is one of those significant calendar milestones that produces what some behavioral scientists call a “fresh start effect.” This feeling can motivate us to set and pursue new goals, they say. (Matt Chase/The New York Times) — FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY BACK TO SCHOOL GOALS BY JANCEE DUNN FOR SEPT. 4, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. —

Guardar

Aprovecha esa energía del regreso a clases para ponerte algunas metas nuevas.

Hace muchos años que no voy a la escuela, pero cada otoño me compro una pila de cuadernos y algunos bolígrafos nuevos.

PUBLICIDAD

Algo en este ritual me remonta al primer día de clases de cuando era niña, aferrada a mi brillante carpeta Trapper Keeper y asándome de calor con un suéter nuevo.

Todavía siento la sensación de energía renovada y nuevas posibilidades que trae septiembre, cuando empieza un nuevo ciclo escolar en Estados Unidos. La temporada de regreso a clases es uno de esos hitos significativos en el calendario que produce lo que algunos científicos del comportamiento llaman el "efecto de nuevo comienzo". Este sentimiento puede motivarnos a fijar y perseguir nuevas metas, dicen.

Tradicionalmente, enero es una época de nuevos comienzos, pero septiembre también puede serlo, dijo Laura Vanderkam, experta en productividad y autora de Big Time: A Simple Path to Time Abundance. Puede que tengas más energía después de un horario de verano relajante, dijo Vanderkam.

PUBLICIDAD

Y septiembre es un buen mes para hacer "pequeños ajustes", agregó, "en contraposición al tipo de cambios radicales de estilo de vida que la gente parece creer que va a hacer cada enero".

Le pregunté a ella y a otros expertos en productividad y acondicionamiento físico cómo aprovechar ese sentimiento de regreso a clases para desarrollar hábitos saludables.

Haz una 'lista de cosas por aprender'

Nuestra editora de Well, Lori, me ha inspirado a probar dos cosas nuevas este otoño: ella hace poco se inscribió en una clase de técnicas con cuchillos de cocina y se unió a un coro local en su vecindario en Brooklyn.

PUBLICIDAD

Muchos de nosotros tenemos una lista de pendientes, pero Jim Kwik, experto en productividad y autor del libro de próxima publicación Limitless Daily recomendó escribir una "lista de cosas por aprender" este otoño.

"No tiene que ser enorme", dijo Kwik, solo anota algunas cosas que te gustaría aprender para que fluyan algunas ideas.

Luego mira cuáles puedes poner en práctica de manera realista, sugirió. ¿Es una habilidad que puedes aprender en línea? Dos de mis amigos empezaron a tejer usando tutoriales de YouTube; otro hace poco aprendió a tocar la trompeta tomando lecciones en video.

O regresa a la escuela, pero sin colegiatura ni calificaciones. Yale ofrece una variedad de cursos en línea gratuitos, que incluyen poesía moderna y el estudio de las epidemias en la sociedad occidental. Harvard tiene más de 100 clases gratuitas sobre temas como el antiguo arte egipcio y el manejo de la ansiedad. Tengo en la mira una clase sobre la ciencia de la fermentación de alimentos.

PUBLICIDAD

Prueba una nueva rutina de ejercicios

Cuando se trata de empezar una nueva rutina de ejercicios, septiembre tiene varias ventajas, dijo Layne Norton, fisicoculturista y autor del libro de próxima publicación Gain: the Life-Changing Science of Building Muscle.

El otoño a menudo restaura la estructura de nuestros horarios después de la holgura del verano, dijo Norton, quien tiene un posgrado en ciencias nutricionales. Es más fácil ser constante, afirmó. Los entrenamientos al aire libre también pueden seguir siendo agradables, con un aire más fresco pero aún con mucha luz.

Y empezar en el otoño también te da la oportunidad de establecer una rutina antes de las fiestas decembrinas, agregó Norton. Para cuando comienza el año nuevo, dijo, "ya llegas con varios meses de práctica acumulados".

PUBLICIDAD

Si vas a un gimnasio, a menudo puede estar menos concurrido en el otoño, dijo. "Nada acaba con una nueva rutina de ejercicios tanto como tener que enfrascarse en un combate abierto para conseguir tu aparato de gimnasio favorito en enero", dijo Norton.

Este otoño, mi meta es desarrollar la fuerza de mi tren superior, que está un poco debilitada. Pero puedes encontrar tu nuevo entrenamiento favorito aquí.

Hazte estas '5 preguntas clave'

Este mes es un buen momento para reflexionar y hacer un balance antes de la agitada temporada de invierno, dijo Kwik.

Dijo que te hagas estas cinco preguntas, tomadas de su libro:

¿Qué quiero hacer más en mi vida? ¿Qué quiero hacer menos? ¿Qué quiero empezar? ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Qué es algo que me funciona y quiero continuar? "Tal vez, por ejemplo, quieras empezar a salir a la naturaleza con más frecuencia, ya no obsesionarte con leer malas noticias y mantener tus cenas familiares", dijo.

PUBLICIDAD

O puedes hacer algunos de esos pequeños ajustes que mencionó Vanderkam.

Ponte en contacto con amigos que han estado desconectados durante el verano y anota algunas fechas en el calendario. Experimenta con nuevas recetas de otoño, prueba hacer una "depuración suave" a medida que haces la transición a la nueva temporada, o establece una nueva rutina matutina.

También puedes inyectarle novedad a tu rutina y probar una cosa nueva, pequeña y factible, una vez a la semana, como unirte a una caminata comunitaria o pintar al aire libre.

Y cuando se trata de un nuevo comienzo, el otoño tiene otra ventaja, dijo Vanderkam: a diferencia del año nuevo, no hay presión para hacer propósitos de otoño.

PUBLICIDAD

Mantenerse firme se vuelve más difícil, y más necesario, con la edad

El equilibrio no es una sola habilidad, sino varios sistemas físicos, sensoriales y cognitivos que trabajan en conjunto. A medida que el cuerpo envejece, esos sistemas pueden debilitarse. Pero hay estrategias que pueden ayudarnos a mantenerlos.

Lee el artículo: Cómo mejorar tu equilibrio con la edad

El brote de ciclospora podría provocar un aumento de pacientes con problemas intestinales a largo plazo

Las investigaciones sugieren que aproximadamente del 10 al 20 por ciento de las personas que contraen enfermedades intestinales por bacterias, virus o parásitos terminarán padeciendo una afección llamada síndrome de intestino irritable posinfeccioso.

PUBLICIDAD

Lee el artículo: Algunas infecciones transmitidas por la comida pueden causar problemas intestinales por meses

Jancee Dunn, quien escribe el boletín semanal de Well para The Times, ha cubierto temas de salud y ciencia durante más de 20 años.