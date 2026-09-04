Juicio de Lindsay Clancy: lo que hay que saber

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Tras semanas de audiencias, un juez declaró nulo el juicio. Es posible que haya otro juicio, un acuerdo de culpabilidad o un proceso de internamiento civil para Clancy.

El viernes, un juez declaró nulo el juicio en el caso de asesinato contra Lindsay Clancy, quien fue acusada de matar a sus tres hijos en su casa en Massachusetts en enero de 2023. El juicio, que duró semanas, incluyó testimonios del exesposo de Clancy, profesionales médicos y otras personas cercanas a ella en los meses previos a las muertes.

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Clancy, de 36 años y que se declaró inocente, habría enfrentado una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional de haber sido condenada por tres cargos de asesinato en primer grado. Si hubiera sido declarada no culpable por razones de locura, probablemente habría sido internada en un centro psiquiátrico estatal de alta seguridad.

El juez William Sullivan declaró nulo el juicio un día después de que el jurado entregara una nota al juez que, según el abogado de Clancy, indicaba que el grupo estaba dividido, 11 a 1, con la mayoría dispuesta a declarar a Clancy no culpable por razones de locura.

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El jurado también había estado considerando veredictos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. El abogado defensor, Kevin Reddington, no logró conseguir el viernes una suspensión de emergencia en un último esfuerzo por preservar la posibilidad de un veredicto de no culpabilidad.

El 24 de enero de 2023, el esposo de Clancy, Patrick Clancy, regresó a casa después de recoger la cena de la familia y encontró a los hijos de la pareja -- Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses -- en el sótano. Habían sido estrangulados con bandas de ejercicio, les dijo a los investigadores. Cora y Dawson estaban muertos; Callan moriría días después.

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Las horribles muertes en la casa de la familia en Duxbury, Massachusetts, un próspero suburbio al sur de Boston, han reavivado un antiguo debate sobre cómo el sistema legal debería tratar a las madres con enfermedades mentales que matan a sus hijos.

Qué sigue

Clancy todavía enfrenta cargos de asesinato a sus hijos.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy J. Cruz, decidirá si vuelve a enjuiciar a Clancy frente a un jurado diferente, ya sea por asesinato en primer grado o por cargos menos graves.

Los cargos menores, incluidos asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, podrían abrir la posibilidad de un juicio sin jurado, en el que un juez emite un veredicto sin la presencia de un jurado. Un acuerdo de culpabilidad también podría estar sobre la mesa.

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Clancy está recluida en un centro administrado por el estado con atención psiquiátrica para pacientes hospitalizados, y es casi seguro que permanecerá allí o en una instalación similar en Massachusetts. Si no es enjuiciada de nuevo, los expertos dicen que probablemente enfrentaría procedimientos de internamiento civil.

El juicio

El juicio, que empezó en julio, fue emotivo, y contó con el testimonio de Patrick Clancy y el audio de su llamada al 911, durante la cual encontró a sus hijos en el sótano. Él y Lindsay Clancy ahora están divorciados.

Los profesionales médicos describieron meses de síntomas severos de depresión posparto, y dijeron que Clancy hizo dos llamadas a una línea de prevención del suicidio antes de las muertes. Posteriormente, ella describió en repetidas ocasiones una voz masculina persistente que le ordenaba matar a los niños y luego a sí misma, según testificaron un psicólogo forense y un capellán de hospital.

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La fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas el 17 de agosto después de llamar a más de 70 testigos durante semanas de testimonios. Los fiscales argumentaron que Clancy había planeado cuidadosamente las muertes, y tramó sacar a su esposo de la casa antes de estrangular a los niños. Pusieron en duda los relatos de sus alucinaciones al citar registros médicos que indicaban que Clancy no reportó haber escuchado voces sino hasta después de las muertes de los niños.

La defensa concluyó la presentación de sus pruebas el 21 de agosto después de llamar a testigos que describieron a Clancy como una madre cálida y devota y describieron el deterioro de su salud mental antes de las muertes. Los abogados de Clancy han dicho que ella estaba sobremedicada y en medio de una grave enfermedad mental posparto.

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El 18 de agosto, Susan Clancy, madre de Patrick Clancy, testificó que Lindsay Clancy estaba "suplicando ayuda" en los meses previos a las muertes y reveló su lucha contra la ansiedad, la depresión y el insomnio en noviembre de ese año.

Un investigador de la policía describió el historial de búsqueda en el teléfono de Lindsay Clancy en los días previos a las muertes, el cual incluyó consultas sobre esquizofrenia, alucinaciones y psicosis, así como la pregunta "se puede tratar a un sociópata".

En una etapa previa del juicio, Patrick Clancy describió el deterioro del estado mental de Lindsay Clancy y los urgentes esfuerzos de la pareja por encontrar un tratamiento eficaz.

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Los fiscales llamaron a su primer testigo de refutación el 21 de agosto. El testigo, Avram H. Mack, un psiquiatra forense que evaluó a Clancy, dijo que ella tenía la capacidad mental requerida para tener responsabilidad penal en las muertes de sus hijos. El 25 de agosto, Gregory Saathoff, un psiquiatra forense que entrevistó a Clancy este año, cuestionó si ella había sufrido de psicosis u otra afección.

Los antecedentes

Clancy, quien trabajaba como enfermera de partos en un hospital de Boston, experimentó ansiedad después de los nacimientos de sus dos primeros hijos. Sus síntomas regresaron después de que naciera su tercer hijo en 2022 y se intensificaron mientras se preparaba para regresar a trabajar, dijo su exesposo. Buscó tratamiento con un psiquiatra y otros profesionales clínicos, quienes le recetaron más de una decena de medicamentos, incluyendo Ambien, Klonopin y Zoloft.

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Reddington, su abogado, ha intentado a lo largo del juicio retratar la atención de los profesionales clínicos hacia Clancy como inconsistente.

En una demanda por muerte por negligencia presentada contra los profesionales de salud mental que la trataron durante varios meses antes de las muertes, Patrick Clancy argumentó que los profesionales clínicos no habían monitoreado las reacciones de Lindsay Clancy a los medicamentos "ni habían atendido el deterioro de su estado psiquiátrico".

Dos veces en diciembre de 2022, testificó él, Clancy le dijo que había tenido pensamientos de lastimar a sus hijos.

En diciembre de 2022, ingresó voluntariamente a un programa ambulatorio para depresión posparto. En enero de 2023, ingresó por sí misma al Hospital McLean, un complejo psiquiátrico residencial en las afueras de Boston, donde permaneció por cinco días.

Su crisis llegó a un punto crítico el 24 de enero de 2023, cuando escuchó "una sola voz masculina, persuasiva e irreconocible" que le decía que "ella debía morir, que esta era su última oportunidad y que sus hijos sufrirían si ella ya no estuviera", según la demanda de Patrick Clancy.

Ese día, dicen los fiscales, Clancy mató a Cora y a Dawson e hirió a Callan, quien murió tres días después. Luego, Clancy se cortó las muñecas y el cuello, y saltó desde una ventana de un segundo piso hacia el exterior, donde su esposo la encontró cuando regresó a casa. Sufrió lesiones traumáticas en la médula espinal y está paralizada.

Su exesposo pidió empatía

Los eventos conmocionaron al público. Luego, Patrick Clancy lo impactó de nuevo cuando publicó un desgarrador comunicado escrito en apoyo a su exesposa.

"Mi familia fue lo mejor que me ha pasado en la vida", escribió Clancy a finales de enero de 2023.

Sin embargo, escribió Clancy, a su exesposa se le había retratado injustamente "por personas que nunca la conocieron y nunca supieron quién era la verdadera Lindsay".

"Quiero pedirles a todos ustedes que busquen en lo profundo de sí mismos para perdonar a Lindsay, como yo lo he hecho", añadió Clancy. "La verdadera Lindsay era generosamente amorosa y compasiva con todos".

Si tienes pensamientos suicidas, llama o envía un mensaje de texto al 988 para comunicarte con la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988, o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para obtener una lista de recursos adicionales.

Jenna Russell, Pooja Salhotra, Jacey Fortin, Madaleine Rubin, Maia Spoto, Emma Schartz, Sejal Govindarao y Remy Tumin colaboraron con reportería.

Jenna Russell, Pooja Salhotra, Jacey Fortin, Madaleine Rubin, Maia Spoto, Emma Schartz, Sejal Govindarao y Remy Tumin colaboraron con reportería.