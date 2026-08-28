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De coronel en Venezuela a actor en Florida y de vuelta como deportado

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Un oficial retirado de la Guardia Nacional de Venezuela solía liderar una unidad militar represiva. En 2018, se descubrió que tenía una nueva vida en los suburbios de Miami como extra de TV.

Un militar venezolano retirado acusado de ordenar torturas y que había adoptado una nueva vida como actor de televisión en el sur de Florida fue deportado, según las autoridades de inmigración estadounidenses, lo que interrumpió el caso de sus acusadores en un tribunal federal.

El oficial, Rafael José Quero Silva, un ex teniente coronel de la Guardia Nacional de Venezuela, fue deportado este mes, dijo el miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en un comunicado.

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Quero Silva solía liderar una unidad militar notoriamente represiva en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, incluso durante un periodo de represión de protestas antigubernamentales en 2013 y 2014. Más tarde llegó a Estados Unidos y se quedó más tiempo del permitido por su visa, según el ICE. En 2018, venezolanos que vivían en el país descubrieron que tenía una nueva vida en los suburbios de Miami como extra de televisión en la telenovela en español Mi familia perfecta.

El ICE detuvo a Quero Silva en febrero de 2025 y, más tarde ese año, cinco personas lo demandaron en un tribunal federal, afirmando que soldados los habían torturado, disparado o golpeado bajo el mando de Quero Silva en medio de la represión del gobierno contra las protestas.

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La deportación de este mes causó un cambio abrupto de rumbo en la demanda. Almudena Bernabeu, una abogada de derechos humanos internacionales que representa a los demandantes, dijo que estaban decepcionados de que no tendrían la oportunidad de un juicio completo. Pero Bernabeu dijo que sus clientes seguirían buscando una indemnización por daños y perjuicios y una oportunidad para dejar constancia de sus experiencias.

"Lucharemos para asegurarnos de que haya justicia, incluso si es en ausencia", dijo Bernabeu. "Es muy importante que se escuchen sus historias".

El abogado de Quero Silva, Eduardo X. Pereira, no respondió a una solicitud de comentarios el jueves por la tarde.

Si la demanda civil, presentada en el Distrito Sur de Florida, hubiera procedido, habría sido la primera vez que un oficial militar venezolano se hubiese enfrentado a un juicio en Estados Unidos tras ser acusado de abusos llevados a cabo bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela.

Después de que Maduro tomara el poder tras unas elecciones muy disputadas en 2013, los venezolanos que cuestionaban los resultados protestaron durante meses, también en Barquisimeto, una ciudad de 1,2 millones de habitantes en el noroeste de Venezuela.

Las manifestaciones se volvieron violentas y cobraron al menos 40 vidas a nivel nacional, incluidos nueve miembros de las fuerzas de seguridad, y fue un punto de inflexión en la disposición del nuevo gobierno a reprimir la disidencia.

Los grupos de derechos humanos documentaron casos de redadas agresivas por parte de soldados en Barquisimeto que implicaron el uso de gas lacrimógeno y la falta de órdenes de allanamiento en al menos 12 complejos residenciales cerrados.

La demanda estadounidense contra Quero Silva acusó a los soldados bajo su mando de disparar gas lacrimógeno y balas de goma dentro y en dirección a los complejos de apartamentos de las personas; de incendiar el techo de un edificio; de romper las ventanas de los apartamentos, y de dañar edificios y automóviles. Una demandante dijo que su apartamento había sido atacado porque a menudo ayudaba a los manifestantes.

Quero Silva solía estar allí al frente, decía la demanda, supervisando estos operativos militares. Los demandantes lo conocían y dijeron que lo reconocieron mientras estaban bajo custodia o participaban en las protestas, un factor inusual poco común en los casos de derechos humanos en los que las víctimas intentan que los perpetradores rindan cuentas.

Quero Silva regresa a una Venezuela que ha cambiado drásticamente desde que se fue. El ejército estadounidense capturó a Maduro en un recinto en la capital, Caracas, en una operación este año, afirmando que enfrentaría cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump respaldó entonces a su vicepresidenta como la nueva líder interina del país, y el presidente Trump declaró que la supervisión de Estados Unidos podría durar años.

Luego, dos graves terremotos sacudieron el norte de Venezuela este verano, devastando el país y exponiendo la medida en que los servicios de emergencia, la atención médica y otros sectores críticos de la nación habían sido desmantelados por la corrupción y la mala gestión durante muchos años.

Zane Irwin es un reportero de noticias internacionales e integrante de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al inicio de sus carreras.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Ha reportado sobre la región durante más de 25 años.

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