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Target se disculpa y retira disfraz de Halloween calificado de racista

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El disfraz infantil evocaba imágenes del maquillaje teatral estilo "blackface", dijeron los críticos. 'Sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente', dijo la cadena de tiendas en respuesta.

Target se disculpó el lunes y dijo que había dejado de vender un disfraz infantil de Halloween tras enfrentar críticas generalizadas de que el diseño evocaba estereotipos racistas sobre las personas negras.

La publicación del producto en el sitio web de Target, que parece haber sido eliminada, mostraba un disfraz de payaso de circo en naranja y negro, con accesorios que incluían guantes, un sombrero de copa y una máscara con forma de boca sonriente con dientes grandes.

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Los críticos dijeron que estas características, además de una imagen promocional que parecía mostrar a un niño negro modelando el disfraz, reflejaban las caricaturizaciones de los espectáculos minstrel de la época de Jim Crow.

Target, la cadena minorista de grandes superficies originaria de Mineápolis que cuenta con alrededor de 2000 tiendas en Estados Unidos, dijo en un comunicado que había dejado de vender el disfraz y que "estaba analizando detenidamente cómo ocurrió esto".

"Como empresa, sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente", dijo.

"El disfraz es ofensivo y nunca debió formar parte de nuestro surtido", continuaba el comunicado, y añadía: "Sabemos que esto es especialmente doloroso para nuestros clientes, miembros del equipo y socios de la comunidad negra".

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Los espectáculos minstrel eran una forma de teatro estadounidense del siglo XIX construida en torno a caricaturizaciones de las personas y la cultura negras. Los artistas, que por lo general eran personas blancas, usaban maquillaje teatral negro, conocido como blackface, y representaban estas caricaturizaciones para públicos predominantemente blancos.

Dong-hwan Lee, profesor de la Universidad Nacional de Educación de Gyeongin en Corea del Sur, que se especializa en cultura estadounidense y ha escrito sobre los espectáculos minstrel, dijo que vender un producto así "reduce a las personas negras a figuras despreciables y bufonescas".

Shomane Touré, quien fundó Afrocentric Films Collaborative, un grupo con sede en Oakland, California, que promueve la cultura negra, dijo que Target parecía no haber tenido en cuenta cómo se presentaba el producto.

"Target parece haber pasado por alto estas implicaciones históricas al elegir comercializar un disfraz usado por un niño negro de una manera que puede interpretarse como el refuerzo de un arraigado estereotipo racial", dijo Touré en un comunicado enviado por correo electrónico.

Target no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

Otras marcas importantes han retirado productos criticados por ser racistas. Durante el Mes de la Historia Negra en 2019, Gucci se disculpó y retiró un suéter que tenía una abertura para la boca con labios rojos brillantes que fue ampliamente denunciado por evocar el blackface.

Target, al igual que muchas empresas estadounidenses, incluyendo a Google, Meta y Walmart, dio marcha atrás a su programa de diversidad, equidad e inclusión el año pasado después de que el gobierno de Donald Trump dijera que iba a investigar a las empresas con este tipo de iniciativas.

Nadine Smith, presidenta de Color of Change, un grupo activista centrado en la justicia racial, dijo que esa decisión había provocado una "ceguera corporativa" en Target que permitió que un producto con estereotipos racistas lograra atravesar la cadena de suministro.

"En algún punto de esa cadena, hubo personas que no reconocieron el racismo, no se sintieron empoderadas para señalarlo o no fueron escuchadas", dijo Smith en un comunicado el martes. "Target no puede tratar a las voces negras como algo prescindible en su toma de decisiones y, aun así, esperar los dólares de las personas negras en la caja".

Target, que ha tenido dificultades financieras al tiempo que pierde terreno frente a Walmart, su principal rival, estuvo en el centro de la controversia por su campaña de mercadotecnia del Mes del Orgullo en 2023. Esa campaña provocó el enojo de algunos en la derecha política, incluyendo a algunos clientes que mostraron un comportamiento de confrontación en las tiendas, dijo la empresa. Después de que Target retirara mercancía en respuesta, algunos grupos de defensa LGBTQ criticaron a la empresa por dar la impresión de ceder ante la presión.

John Yoon es un reportero del Times radicado en Seúl que cubre noticias de última hora y de actualidad.

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