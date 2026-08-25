El engaño de las bodas colectivas que dejó a decenas de hombres sin pareja en India

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Una familia vio una oportunidad en las dificultades que enfrentan muchos hombres de comunidades rurales para encontrar esposa. Les cobró por una boda que jamás se celebró.

Abhishek Varma no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal el día de su boda.

Sus padres, desesperados por que se casara, habían encontrado a un hombre en un pueblo cercano de India que se describía a sí mismo como casamentero. Todo lo que tenían que hacer, les dijo, era seleccionar a una mujer huérfana de un álbum de fotos y pagar alrededor de 200 dólares para participar en una boda colectiva.

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Cuando llegó el día, a finales de mayo, Varma y alrededor de 40 novios más procedentes de varios pueblos llegaron a las 8 a. m. ataviados con kurtas y sherwanis de boda, relató. Esperaron todo el día a sus novias, hasta que se dieron cuenta de que habían sido engañados.

"Mordieron el anzuelo", dijo Preeti Katare, una oficial de policía que maneja el caso, y agregó que las víctimas eran hombres de zonas rurales que tenían entre poco más de 20 y 40 años. Añadió que decenas de otros no se habían presentado a denunciar por vergüenza.

El caso --en el que el supuesto casamentero y sus cómplices ahora enfrentan cargos de fraude en el estado central de Madhya Pradesh-- es un ejemplo extremo de una estafa nupcial en una industria matrimonial que es notoriamente propensa a este tipo de fraudes.

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Muchos estafadores en India se sienten atraídos por las enormes sumas de dinero que se manejan en el mercado matrimonial, en el que las familias pasan años ahorrando para el vestido de novia, las joyas y la dote de una hija, es decir el tradicional, aunque ilegal, pago en efectivo o bienes al novio. Las estafas matrimoniales son lo suficientemente comunes como para que los periódicos indios publiquen anuncios de página completa con consejos sobre cómo evitarlas.

Pero las bodas colectivas fraudulentas son poco comunes. Ram Lal Bhagat, un subinspector de la policía de Madhya Pradesh, dijo que era la primera vez que veía algo así en 40 años de trabajo.

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Alrededor de una decena de las víctimas, incluido Varma, presentaron denuncias que condujeron al arresto y detención del supuesto casamentero en el estado de Madhya Pradesh. A finales de julio, la policía local dijo que había acusado al hombre, Dinesh Bairagi, de 45 años, y a cuatro cómplices, incluido su hermano, Mukesh Bairagi, de 40.

No se pudo contactar a un abogado de los Bairagi para que hiciera comentarios. De ser condenados, podrían enfrentar un castigo de hasta tres años de prisión y una multa.

La policía dijo que los Bairagi obtuvieron el equivalente a unos 4000 dólares al cobrarle a cada hombre entre 10.000 y 25.000 rupias (de 105 a 260 dólares), una suma significativa para las familias rurales pero un precio muy asequible para una boda. Ellos "vieron una oportunidad en este problema donde es difícil para un novio de ingresos bajos o medios encontrar una novia en un entorno rural", dijo Katare.

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Para los padres de Abhishek Varma, arreglar su matrimonio con una joven huérfana era una forma de poner fin a su relación con otra mujer, la hija de un chofer.

Debido a que él era el hijo desempleado de un agricultor de una casta baja, dijo, los padres de su novia pensaban que tenía poco que ofrecerle y amenazaron con lastimar a su familia si la pareja no se separaba.

Varma dijo que su familia lo presionó para que eligiera una novia entre las fotos de mujeres de un orfanato, y que los casamenteros se negaron a dejar que la conociera antes de la boda.

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"Dijeron que por regla el orfanato no permitía que las mujeres conocieran a hombres extraños de esa manera", dijo en una entrevista telefónica. "Tenía ligeras dudas, pero no tuve más remedio que hacerle caso a mi familia. El honor lo es todo".

Varma, quien tiene un título en Ciencias de la computación pero se dedica a hacer trabajos ocasionales, dijo que algunos de los otros pretendientes eran jóvenes desempleados como él, mientras que otros tenían entre 40 y 50 años y eran considerados demasiado mayores para el mercado matrimonial.

Más de un 5 por ciento de los hombres en India están desempleados, según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, una cifra que, según los expertos, no tiene en cuenta el extenso sector informal del país. Un informe de marzo de la Universidad Azim Premji en Bengaluru descubrió que casi un 40 por ciento de los graduados recientes estaban desempleados.

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Las familias indias por lo general prefieren casar a sus hijas con hombres que provienen de una casta diferente o que tienen un alto nivel de ingresos, para justificar el costo de una boda y una dote, dijo Gaurav Chiplunkar, profesor de negocios en la Universidad de Virginia que ha estudiado el mercado matrimonial de India rural. Esas mujeres suelen irse de sus pueblos, dejando atrás a los hombres locales.

"El mercado matrimonial está tan sesgado que simplemente no hay novias, o los hombres son mayores, o necesitan mujeres que trabajen en el hogar mientras los hombres van a sus trabajos en las ciudades", afirmó.

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Emparejar a un hijo con una mujer huérfana suele indicar que una familia está lo suficientemente desesperada como para prescindir de una dote, lo que aportaría un colchón financiero para la familia del novio si este se encontrara desempleado, dijo Chiplunkar.

El Parlamento de India aprobó en 1961 una ley que prohíbe las dotes, pero los pagos siguen siendo comunes y pueden ascender a cientos de dólares, el equivalente a años de ingresos para la familia de una novia rural, según la investigación de Chiplunkar.

Para remediar la escasez de novias, los gobiernos estatales ofrecen incentivos financieros para llevar a cabo bodas colectivas, que suelen ser más cortas y económicas que las tradicionales, las cuales duran días. En Uttar Pradesh, por ejemplo, la novia recibe alrededor de 600 dólares en efectivo y unos 250 dólares en artículos de boda. El ministro principal del estado dijo en 2024 que alrededor de 400.000 mujeres de familias pobres y de minorías étnicas se habían casado a través del programa.

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Las bodas colectivas patrocinadas por el Estado suelen llevarse a cabo antes de elecciones clave. En 2022, el primer ministro Narendra Modi interrumpió su campaña en su estado natal de Gujarat para asistir a una boda de más de 500 mujeres que habían perdido a sus padres.

Pero la boda masiva fraudulenta en Madhya Pradesh no estaba relacionada con ningún programa gubernamental ni con alguna elección. La policía dijo que la familia que estaba detrás aprovechó su reputación en el pueblo para ganarse la confianza de sus víctimas.

"En los pueblos, la confianza funciona", dijo Katare. "Y confiaban en esta familia".

A medida que pasaban las horas sin ninguna señal de sus novias, el ambiente de celebración dio paso al enojo. Los novios y sus familias caminaban inquietos por el templo en Dewas, la pequeña ciudad donde el supuesto casamentero les había dicho que se reunieran.

Alrededor de las 5 p. m., Varma dijo que hubo un suspiro colectivo de alivio cuando un hombre de la familia Bairagi llegó con más hombres de su pueblo. Pensaron que eso significaba que otros Bairagi llegarían pronto con sus novias.

Su alivio no duró mucho: llamaron a la policía al templo poco después del anochecer.

Varma dijo que más tarde investigó las fotos de las mujeres proporcionadas por los casamenteros. No eran huérfanas, indicó, sino influencers que tenían millones de seguidores en Instagram.

En cuanto a su exnovia, dijo, ella está feliz de que la boda no haya funcionado.

Suhasini Raj es una reportera radicada en Nueva Delhi que cubre información de India para el Times desde 2014.

Francesca Regalado es una reportera del Times que cubre noticias de última hora.