Un influente mexicano es asesinado en Sinaloa cuando transmitía en vivo

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César Gastélum estaba llevando a cabo un desafío de redes sociales afuera de un KFC en Culiacán cuando fue abatido.

Un joven influencer fue asesinado por un motociclista mientras transmitía en video a sus seguidores desde una ciudad en el centro de la guerra de los cárteles de México el martes por la noche.

El influente, César Gastélum, cuyos videos de comedia le habían granjeado más de medio millón de seguidores en TikTok, estaba vestido como trabajador de comida rápida mientras él y dos amigos realizaban un reto de redes sociales afuera de un restaurante KFC en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

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Gastélum, quien según los medios locales tenía 24 años, murió en el lugar.

Los expertos dicen que los cárteles mexicanos atacan cada vez más a los influentes, quienes pueden verse inmiscuidos en la violencia después de publicar contenido que elogia o se refiere a un grupo, desatando el enojo de otro.

En Culiacán, donde Gastélum fue abatido, un avión arrojó volantes el año pasado en los que se mencionaba a dos decenas de personas, incluyendo personalidades de las redes sociales, y se les identificaba como leales a una facción del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos. (El nombre de Gastélum no estaba en la lista).

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"Se convierten en objetivos", dijo Víctor Sánchez Valdés, experto en seguridad e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila en México. "Es un fenómeno nacional, pero los últimos cambios dentro de los cárteles han hecho que sea un fenómeno creciente, o sea que se está acelerando".

En mayo de 2025, una influente de belleza mexicana de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en su peluquería en el estado de Jalisco.

Las autoridades mexicanas dijeron que el ataque contra Gastélum podría haber estado relacionado con algunas de sus publicaciones en redes sociales, que según dijeron "hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", aunque no especificaron a cuál.

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Dos hombres con cascos en una motocicleta se acercaron a Gastélum alrededor de las 8 p. m. del martes. En el video, que se estaba transmitiendo en la plataforma Kick y después ha sido eliminado, se podía escuchar a Gastélum decir: "Esos chavalos me dan miedo", después de que la motocicleta apareciera por primera vez cerca del grupo, según medios de comunicación.

Luego, la motocicleta dio la vuelta y se pudo ver a uno de los hombres sacar un arma y disparar directamente a la cabeza de Gastélum.

Facciones rivales del Cártel de Sinaloa han estado disputándose el dominio del negocio desde 2024, año en el que uno de los fundadores de la organización y su líder de mayor antigüedad, Ismael Zambada García, conocido como el Mayo, fue arrestado en Estados Unidos.

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Zambada García llegó a Estados Unidos en julio de 2024, después de que uno de sus socios, Joaquín Guzmán López --hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera--, lo atrajera con engaños a un avión antes de llevarlo vía aérea a un aeropuerto en las afueras de El Paso, Texas.

Tras su arresto, los seguidores de Zambada García, los Mayos, entraron en combate contra los Chapitos, la facción leal a los hijos del Chapo, quien fue arrestado hace una década y está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos.

Ambas facciones cuentan con armamento de grado militar, vehículos blindados y drones, y han alimentado una intensa violencia en el estado de Sinaloa, incluidas las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el asesinato de Gastélum el miércoles en su conferencia de prensa matutina, confirmando que el caso había sido discutido en una reunión del gabinete de seguridad y prometiendo encontrar a los responsables.

"Tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio", dijo.

Los habitantes de Culiacán, la capital de Sinaloa, han estado viviendo en un estado de casi confinamiento mientras los Chapitos y los Mayos enfrentan, instalando bloqueos de carreteras e intercambiando disparos a plena luz del día.

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Debido a esto, las clases a menudo se suspenden y los negocios operan con horarios reducidos. El número de homicidios ha aumentado --de 623 en 2024 a 1086 en 2025, según cifras oficiales del gobierno--, lo que convirtió a Culiacán en la ciudad más violenta de México el año pasado.

Fuera de Sinaloa, la violencia de los cárteles también ha sacudido el mundo de los influentes y creadores de contenido mexicanos.

Las autoridades dicen que el asesinato perpetrado frente a la cámara de Márquez, la influente de belleza, en mayo pasado en Jalisco, estuvo relacionado con la violencia de los cárteles.

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El mes pasado, las fuerzas especiales mexicanas llevaron a cabo un operativo para arrestar a un líder de una célula criminal del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como "los Rs", señalada de participar en el asesinato de Márquez.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo que el líder de la célula, Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como "el R-1", era el padre de un hombre que había tenido una relación sentimental con Márquez y que había amenazado su vida.

"Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R-1, que cometan el feminicidio", dijo García Harfuch. El hijo de Álvarez, Francisco Álvarez Solorio, no ha sido detenido.

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Los funcionarios también han acusado a Álvarez de planificar y financiar el asesinato en 2025 de un alcalde, Carlos Manzo, quien prometió combatir a los cárteles en el estado de Michoacán.

Annie Correal es corresponsal del Times para América Latina.