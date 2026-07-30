Un incendio forestal en Grecia causa la muerte de 2 bomberos mientras miles evacúan

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Grecia también trabajó para contener incendios en Lesbos y en el Peloponeso, donde murió otro bombero, en medio de una brutal temporada de incendios forestales para Europa.

El jueves, Grecia combatió un incendio forestal en la isla de Creta que ha causado la muerte a dos bomberos y ha obligado a miles de personas a huir. Las llamas fueron las más recientes de una serie de incendios que han calcinado Europa este verano y puesto a prueba su capacidad para lidiar con un clima cada vez más extremo.

Más de 220 bomberos combatían el incendio forestal en Creta, el cual se desató el miércoles en la zona de Krya Vrysi, en el sur de la isla. El incendio, uno de varios que las autoridades griegas intentaban contener el jueves, era avivado por fuertes vientos, lo que complicaba los esfuerzos para apagar las llamas.

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"Los vientos son tan intensos que las aeronaves no pueden operar", dijo Giorgos Tsapakos, el vicegobernador regional de Creta, a la televisión estatal el jueves por la mañana. Dijo que el frente del incendio se extendía a lo largo de casi 16 kilómetros, pero que, por el momento, las zonas residenciales no se veían amenazadas.

Evangelos Tournas, el ministro de Crisis Climática y Protección Civil de Grecia, dijo a última hora del miércoles que los dos bomberos que murieron en Creta tenían 58 y 25 años. Las circunstancias de sus muertes no se esclarecieron de inmediato.

Los incendios forestales de verano son comunes en partes del sur de Europa. Pero los incendios en Grecia se produjeron mientras los bomberos aún trabajaban para sofocar incendios en Francia y España. Estos últimos habían sido controlados en su mayoría el jueves, según las autoridades, pero han causado alarma en todo el continente, donde el cambio climático está intensificando las temperaturas extremas y haciendo que los incendios forestales sean más generalizados.

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Maria Lioni, la vicegobernadora regional de la zona de Rétino en Creta, habló de "un día de pesadilla y una noche de pesadilla" en comentarios a la televisión estatal el jueves, y agregó que las autoridades habían evacuado "muchos pueblos, grandes y pequeños". Dijo que era demasiado pronto para evaluar por completo los daños, pero que parecían ser extensos.

Cerca de 8000 personas fueron evacuadas de la zona costera sur de Agia Galini, dijo Lioni, aunque el Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil de Grecia anunció más tarde que los visitantes que habían sido evacuados de la zona habían comenzado a regresar a sus hoteles.

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Muchos de los residentes se quedaron con familiares o amigos en otras partes de Creta, mientras que los visitantes de la isla, un popular destino vacacional, fueron trasladados a hoteles en áreas seguras. Alrededor de 700 personas se refugiaron en un gimnasio, donde se instalaron colchones y se distribuyó comida.

Las autoridades griegas también reforzaron los esfuerzos para sofocar incendios forestales en otras partes del país. Muchas áreas griegas permanecían en alto riesgo de incendio el jueves, incluyendo la zona metropolitana de Atenas, Creta, las islas Cícladas y gran parte del Peloponeso, según las autoridades de protección civil.

En la isla de Lesbos, casi 100 bomberos seguían apagando las llamas que se desataron cerca de la ciudad de Plomari. En el Peloponeso, un bombero murió el miércoles en la periferia de un incendio en la zona de Gitión.

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Gran parte de Europa occidental es presa de otra ola de calor intenso, la cuarta del continente desde mayo. Los funcionarios han advertido que una combinación de clima seco prolongado, vientos racheados, temperaturas extremas y baja humedad aumentaría significativamente el riesgo de que los incendios forestales se propaguen y se enciendan otros nuevos.

El jueves, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales dijo que se esperaba que las condiciones de peligro de incendio "muy extremo" --la categoría más alta en su pronóstico-- dominaran una gran área de Europa occidental y central hasta el 5 de agosto. El Reino Unido e Irlanda se enfrentaban al mismo riesgo elevado.

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En Escocia, los bomberos han estado combatiendo una conflagración de dos semanas que ha arrasado páramos y bosques y ha destruido preciados paisajes naturales. Grandes zonas del centro, este y sur de Inglaterra fueron declaradas oficialmente en sequía el miércoles. El jueves, decenas de personas fueron evacuadas de sus hogares en Suffolk mientras los equipos de bomberos combatían un incendio forestal en Dunwich Heath.

En Francia, Laurent Nuñez, el ministro del Interior, dijo a los periodistas que la situación "aún era complicada" y que nadie debería "bajar la guardia", a pesar de una ligera mejoría en las condiciones climáticas, con un aumento en la humedad y menos viento. En total, se han reportado más de 14.000 incendios desde el inicio del verano, dijo.

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Cuatro incendios siguen activos, dijo Nuñez, incluido uno masivo en la zona de Gironda, en el suroeste. Los bomberos allí se enfocan en tratar los bordes del incendio y evitar que las brasas se reaviven. El prefecto local dijo que unas 84.000 personas que habían sido evacuadas podrían regresar a casa, después de que más de 220.000 se vieran obligadas a huir.

Los incendios en España cerca de Madrid se han estabilizado en gran medida, lo que ha permitido que casi todas las 60.000 personas que habían sido desplazadas regresen a casa. El presidente del gobierno Pedro Sánchez declaró el fin de la emergencia nacional por incendios forestales en la zona, y devolvió la responsabilidad de las operaciones de extinción de incendios a las autoridades regionales. Los bomberos españoles también han logrado contener un incendio en la provincia de Castellón, cerca de Valencia.

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Pero los funcionarios han advertido que las altas temperaturas y la baja humedad podrían desencadenar rápidamente otros incendios. Nuevos incendios forestales en Zamora y León, en el noroeste de España, ya han obligado a cientos de personas a evacuar.

"En todo caso, vamos a continuar alertas", dijo Sánchez.

Ségolène Le Stradic colaboraron con reportería desde París, Carlos Barragán desde Madrid y Stephen Castle y Nazaneen Ghaffar desde Londres.

Ségolène Le Stradic colaboraron con reportería desde París, Carlos Barragán desde Madrid y Stephen Castle y Nazaneen Ghaffar desde Londres.